El nene de Esperanza y el médico de Frank fueron dados de alta

En las últimas horas un niño de Esperanza y un médico de Frank recibieron el alta tras haber sido diagnosticados con coronavirus Covid-19.



Este martes el doctor oriundo de Franck, Dante Rubio, fue dado de alta. Horas más tardes, el pediatra y quien además se desempeña como director del Centro de Atención Primario de Salud "Dr. Telmo Albrecht" grabó un mensaje para la sociedad.

"Quiero agradecer a las personas que me han acompañado en este aislamiento que, si bien fue un poco duro por estar separado de la familia, quiero agradecer a todos, no quiero dar nombres pero fue mucha la gente que me mandó videos, mensajes, además a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis pacientes incondicionales, a mis amigos y al pueblo en general", dijo Rubio.

"Quiero pedirles que sigamos trabajando en cumplir con las recomendaciones que nos dan, lo que nos pasó nos sirve como experiencia y veamos lo positivo de lo que hemos atravesado. Todavía nos falta mucho, nos queda todo el mes de abril, el mes de mayo y posiblemente parte del mes de junio, así que entre todos tratemos de sumar esfuerzos, de hacer lo que nos dicen, de tomar estas medidas como parte de nosotros, no como una obligación, como decía el papa Francisco es un barco en el que estamos todos", se lo ve decir en el video.

Por otro lado, el pequeño de dos años, único caso positivo de coronavirus en la ciudad de Esperanza, fue dado de alta tras los últimos estudios que confirmaron su buen estado de salud.

Cabe destacar que ambos lograron dar el testeo negativo para volver a sus hogares y cumplir primero con una cuarentena para luego poder continuar con sus actividades.