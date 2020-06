El Parque Federal, entre la desatención municipal y el relajamiento de la cuarentena

El Parque Federal , clásico pulmón verde de la ciudad, padece el abandono y la falta de mantenimiento municipal. Desde la Asociación que lucha por el cuidado del espacio reconocen que la cuarentena postergó algunas cuestiones que por estos días son importantes resolver, entre la que se destaca la cuestión de la iluminación

Afirman que de noche la oscuridad es total en el parque. Luminarias rotas, vandalismo y fotocélulas que no funcionan convierten al escenario literalmente en una boca de lobo.

Por otro lado, advierten que se observa cierto relajamiento de la cuarentena. Quienes transitan los fines de semana por el lugar puede darse cuenta que las medidas de cuidado no se cumplen. No todos llevan tapabocas y no hay distanciamiento social exigido; lejos de eso, se observan a jóvenes jugando al futbol.

En diálogo con UNO en la Radio, el titular de la Asociación Parque Federal, expresó la necesidad de poder retomar lo que el "parque tiene pendiente en conjunto con el gobierno municipal". Explicó que la cuarentena "ha frenado la idea de avanzar en un parque que está incompleto, que presenta carencias diversas y que cada vez está siendo más concurrido por vecinos de toda la ciudad".

Expresó su preocupación por la falta de iluminación, a la cual definió como un "tema cíclico" y precisó que se está observando el deterioro de las luminarias que tienen alrededor de nueves años.

"Los reflectores de piso hace rato que fueron todos rotos y vandalizados, excepto los que rodean a La Redonda. Las columnas de alumbrado de los senderos se han ido cayendo, tienen podridas las bases; tenemos siete u ocho que se han directamente cortado en la base, a aveces con el cableado expuesto", apuntó.

Alvarez comentó que las luminarias "no han sido reparadas. Y así van quedando cada vez menos luces; las de la ciclovía es el mismo tipo de artefacto que está desde que se hizo la ciclovía, allá por mediados de la década del 90. Hay luces que se han perdido y tenemos robos como por ejemplo el de uno de los reflectores que servía para a feria de artesanos que organizábamos todos los domingos por la tarde"

El referente de la Asociación insistió en que el parque "está inconcluso", y continuó: "Una de las principales obras que falta es el borde sur, completar su perímetro con la calle Luciano Torrent, eso está pendiente; también genera problemas de circulación. A eso sumale que tenes dificultades en la iluminación porque hay tableros eléctricos que están al alcance de cualquier sabotaje, cosa que ha ocurrido en muchas ocasiones; hemos pedido que se elevaran esos tableros".

Para el defensor del espacio público, este tipo de situaciones provocan que cada vez se "generan manchones de oscuridad". Además, indicó que hay problemas con las fotocélulas: "Hay luces prendidas durante el día. Desde hace cuatro o cinco días oscuridad casi total en la noche. Esperemos que toda esta situación vaya pasando y recuperar por lo menos las herramientas de participación para poder intervenir en estos lugares y que no se sigan degradando".

En relación a la concurrencia que está teniendo el parque en tiempos de distanciamiento y de medidas sanitarias obligatorias, apuntó: "Estas últimas semanas se relajó el distanciamiento social y empezó a venir más gente. No tomando, lamentablemente, las precauciones que nos recomiendan"

Y profundizó: "La concurrencia es cada vez más intensa. Lamentablemente, la mayoría no está usando barbijo; hay gente que si, por supuesto. Pero hay horarios en donde se junta mucha gente, se usan los juegos infantiles. Son cuestiones que uno entiende en función de disfrutar de estos espacios, de poder salir, de no poder hacer viajes; son los espacios de encuentro, de salida. Lamentablemente creemos que no se están tomando medidas individuales, de cuidarse un poco más".

Sobre la vigilancia en la zona, indicó: "Otra carencia es la cuestión del cuidado del parque con la presencia física permanente o en determinados horarios de la policía o de la Guardia de Seguridad Institucional, que ayudaría para evitar deterioros, vandalismo, hechos de inseguridad"