Argentina fue subcampeón en el medallero en el Sudamericano U23 en Santa Fe

En la XII° edición del Sudamericano U23 desarrollado en el CARD de Santa Fe, Brasil cerró al tope del medallero, y Argentina fue segundo. El santafesino Gael Cardozo fue sexto en martillo

El santafesino Gael Cardozo fue sexto con 54.49 en la prueba de lanzamiento del martillo.

Tal como estaba previsto, con notable éxito y una impecable organización, se desarrolló el 12° Campeonato Sudamericano U23 realizado en la pista del CARD en Santa Fe , que contó con la organización de la Confederación Argentina de Atletismo y por la Confederación Sudamericana. Argentina terminó con 25 medallas —4 de oro, 10 de plata y 11 de bronce— el medallero del Sudamericano U23, que se cerró el domingo 18 de octubre en la pista del CARD Pedro Candioti de Santa Fe . Fue segunda en el total de medallas, detrás de Brasil, y cuarta en la tabla ordenada por oros.

La última tarde dejó siete medallas argentinas: el oro de Helen Bernard Stilling en los 100 metros con vallas, la plata de Tomás Mondino en los 200 metros y cinco bronces, dos de ellos en las postas 4×400 que cerraron el campeonato. El único santafesino, de la capital provincial, fue Gael Cardozo que compitió el viernes por la noche en la prueba de lanzamiento de martillo y con un buen rendimiento considerando que es una categoría superior a la que viene compitiendo.

Brasil cerró al tope el Sudamericano U23 en Santa Fe

La selección de Brasil refrendó su dominio en la remozada pista del CARD de Santa Fe. El representativo del país vecino, Brasil acumuló 18 medallas de oro, 7 de plata y 13 de bronce, en tanto que en la clasificación por puntos quedó al tope en varones (delante de Argentina y Chile), damas y conjunto (seguido por Argentina y Venezuela).

El único representante de la Asociación Santafesina de Atletismo (ASA) fue Gael Cardozo de Velocidad y Resistencia quien compitió el viernes por la noche en la prueba de lanzamiento de martillo. El deportista de 19 años, y estudiante de la carrera de Educación Física terminó en la sexta posición con una marca de 54.49 metros. Es importante señalar que fue toda una experiencia para el atleta local, quien tiene como mejor marca los 55.48, y pudo mostrarse ante su público y su familia que tanto lo acompaña.

Salvador Lucero de Pinamar logró la medalla de oro en 3.000 metros con obstáculos.

Gael comenzó su faena en la eliminatoria con un lanzamiento nulo, posteriormente hizo los 54.49, y en el tercer intento logró hacer 51.56, por eso quedó el 54.49. Por su parte, en la final tuvo dos lanzamientos nulos, y en el tercer intento consiguió hacer 53.79, por lo que para el certamen quedó válido el 54.49. El primer lugar quedó para el chileno Miguel Andrés Castro Vásquez con una marca de 67.38, mientras que el bonaerense Tomás Olivera se quedó con la medalla de plata con 66.93 y la de bronce fue para otro chileno, Benjamín Muñoz Melo con 66.62.

Más detalles del Sudamericano en el CARD

Tomás Mondino, campeón el sábado con la posta 4×100, fue segundo en los 200 metros con 20.97 (viento −0,2 m/s). Ganó el brasileño Renan Correa de Lima Gallina con 20.57 y el colombiano Mateo Peña Rueda completó el podio con 21.25. Francisco Ferreccio fue tercero en los 110 metros con vallas con 13.96, el mismo tiempo que el ecuatoriano Adrián Rodríguez Chávez: la plata se definió por milésimas. Ganó el brasileño Thiago Resende Ornelas dos Santos con 13.70 y el argentino Diego Pérez Güercio terminó cuarto con 14.01.

Martín Saavedra saltó 7.45 m (+1,1 m/s) en el salto en largo y se quedó con el bronce a un centímetro de la plata del venezolano Ángel Ramírez (7.46). El título fue para el paraguayo Christopher Thiessen con 7.58; Nicolás Cousillas fue sexto con 6.96.

Valentina Velárdez sumó su segunda medalla del campeonato: tras la plata del viernes en los 1500 metros, fue tercera en los 5000 metros con 17:22.53. Ganó la peruana Verónica Huacasi Monte (16:44.50) y Sofía Sánchez terminó sexta.

Argentina ganó la posta 4x100 con el rafaelino Tomás Mondino (derecha) en el CARD de Santa Fe.

Las dos postas 4×400 también subieron al podio. La masculina —Manuel Robles, Lucas Vaudagna, Iván Maidana y Tomás Salvat— marcó 3:12.56 detrás de Brasil (3:09.18) y Ecuador (3:12.39); para Salvat fue la segunda medalla del día, después de la plata en los 800 metros. La femenina —Paz Francucci, Candela Basaldúa, Milena Raschella y Ángela Almada— hizo 3:48.37, detrás de Brasil (3:42.81) y Ecuador (3:46.39).

En el salto en alto masculino hubo empate en el segundo puesto: el chileno Cristóbal Sahurie Luco y el brasileño Daniel Da Costa Pimenta saltaron 2.00 m, se repartieron la plata y no hubo bronce. Por eso Brasil suma 8 platas y 12 bronces, y algunos conteos difundidos le asignan 7 y 13.

En el puntaje por equipos difundido por la CADA, Argentina también fue segunda: 242 puntos en la general, detrás de Brasil (371) y delante de Venezuela (178). En varones sumó 128, detrás de Brasil (199), y en mujeres, 114, igual que Venezuela, detrás de Brasil (172).

Las 25 medallas argentinas en Santa Fe

Oro (4): Tomás Villegas (100 m, 10.42), Salvador Lucero (3000 m con obstáculos, 8:49.91), posta 4×100 masculina (39.67) y Helen Bernard Stilling (100 m con vallas, 13.49).

Plata (10): Lucas Villegas (100 m, 10.44), Milagros Damico (100 m, 11.77), Valentina Velárdez (1500 m, 4:22.40), Tomás Olivera (martillo, 66.93 m), Rocío Campanini (10.000 m, 36:10.48), Lola Verdini (salto en alto, 1.70 m), Carolina Scarponi (salto con garrocha, 3.90 m), Angelina Muga (heptatlón, 5245 puntos), Tomás Salvat (800 m, 1:49.30) y Tomás Mondino (200 m, 20.97).

Bronce (11): Uriel Muñoz (1500 m, 3:54.99), Agostina Pérez (bala, 14.23 m), posta mixta 4×100 (43.40), Franco Pérez (decatlón, 6016 puntos), Renata Godoy (heptatlón, 4956 puntos), Milagros Rosas (jabalina, 49.56 m), Francisco Ferreccio (110 m con vallas, 13.96), Martín Saavedra (salto en largo, 7.45 m), Valentina Velárdez (5000 m, 17:22.53) y las postas 4×400 masculina (3:12.56) y femenina (3:48.37).