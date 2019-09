Luego de un arduo proceso, los Biotecnólogos ya tienen su Colegio profesional. La iniciativa surgió hace más de diez años promovida por estudiantes y graduados de la Licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario.

Participaron además profesionales de toda la provincia nucleados en la Asociación Santafesina de Biotecnología, y la Asociación de Biotecnólogos de Rosario.

El Colegio de Biotecnólogos permitirá la regulación, difusión del ejercicio y de las competencias de los profesionales de esta área. Además se ocupará de promover la excelencia y el prestigio de su formación académica, como así también la investigación en el ámbito de la Biotecnología y potenciará la divulgación científica.

Por otro lado, será el nexo entre los profesionales y las empresas vinculadas a la biotecnología para apoyar y guiar su desarrollo, al mismo tiempo que asegurará la jerarquización de la profesión.

Álvaro Siano, graduado de la Licenciatura en Biotecnología y docente investigador de la FBCB, elegido como presidente del Colegio, reflexionó sobre el significado de este logro legal: “Pudimos resolver el problema de no contar con una matrícula que nos permitiera avalar o firmar como profesionales investigaciones o procesos en los que intervenimos. Como no se reconocía la especialidad, nos sucedía que era muy difícil poder acreditar investigaciones o desarrollos propios o solicitar financiamiento para los proyectos. Asimismo no contábamos con una cobertura legal frente a conflictos en los lugares de trabajo y la inserción laboral era complicada” y agregó “Otro aspecto importante es defender el desempeño ético de la profesión y la correcta aplicación de la especialidad. La Biotecnología es una de las carreras del presente y futuro porque abarca áreas de importancia en ámbitos productivos, por ejemplo el agropecuario, el ambiental, la industria farmacéutica, la salud y la producción de alimentos, entre otros", finalizó.

Primeras metas

La Biotecnología es una carrera relativamente nueva, por lo cual aún debe hacer su crecimiento, y parte de ese proceso implica no sólo el reconocimiento del título sino también mostrar cuál es su nicho de mercado, quiénes son sus posibles empleadores y cuáles son sus capacidades. Los biotecnólogos y biotecnologas intervienen en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, en la elaboración de productos alimenticios, en el mejoramiento de los cultivos y del medio ambiente.

La biotecnología

Como carrera universitaria el graduado o graduada estará preparado para:

• Planificar y desarrollar procesos biotecnológicos llevados a cabo en laboratorios, plantas piloto o industriales y controlar la calidad de los insumos y productos empleados en ellos.

• Desarrollar y dirigir procesos de producción que impliquen el uso de microorganismos, cultivos celulares u otras moléculas de origen biológico y sintético.

• Desarrollar procedimientos, reactivos y sistemas de diagnóstico que permitan determinar enfermedades que afectan la salud humana, animal y vegetal; como así también procesos biológicos para el control y descontaminación de efluentes y para la preservación del medio ambiente.

• Realizar tareas de investigación, especialmente en el campo de los bioprocesos, la genética, la biología molecular y celular, entre otros.

• Realizar asesoramientos técnicos y científicos sobre la valorización de recursos biológicos y bioquímicos aprovechables.

• Realizar relevamientos, asesoramientos y peritajes técnicos y científicos en áreas de la biología y la microbiología a nivel molecular y celular.

Integrantes

Consejo directivo:

Presidente: Álvaro Sebastián Siano

Vicepresidente: Nora Uberti Manassero

Secretario: María Belén Bosco

Tesorero: Carla Mariela Teglia

Primer vocal titular: Romina Cecilia Russi

Segundo vocal titular: Ignacio Simo

Primer vocal suplente: Camila Lourdes Jaime

Segundo vocal suplente: Francisco Colombatti

Comisión revisora de cuentas

Miembros titulares: María Fernanda Aguilar; Florencia Cabanellas; Lucila García.

Miembros Suplentes: Ramiro Alarcón; Gonzalo Santiago; Romina Andrea Joris.

Tribunal de ética

Miembros titulares: Rodrigo Machado; María Laura Echarren; Roque Spinelli

Miembros suplentes: Virginia Gabriela Perdomo; Florencia Hidalgo; María de los Milagros Sales

Fiscal titular: Raúl Comelli

Fiscal suplente: Ana Sofía Londero