Este lunes, el servicio de transporte urbano de la ciudad de Santa Fe cumplirá una semana sin brindar servicio. Todo obedece a una medida de fuerza dispuesta por la Unión Tranviaria Automotor a raíz de que los choferes no percibieron sus salarios completos. El paro, que también afecta al interurbano, se presenta en la mayoría de las ciudades del interior del país.

A siete días del inicio del plan de lucha, el escenario no se modificó y no hay solución a la vista. El gremio, decidido en no levantar la medida hasta tanto se completen los sueldos, espera una salida al conflicto este miércoles en una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación que reunirá a empresarios, gobierno y sindicato.

El sector, que atraviesa una crisis cíclica, recibió el golpe menos esperado con la pandemia. Como lo anunció UNO Santa Fe, el aislamiento social obligatorio dispuesto por Nación, provocó que la demanda de pasajeros cayera un 90 por ciento. Incluso, en el mejor de los casos, podría funcionar en un 60 por ciento de su capacidad; exigencia del gobierno que tiene como objetivo mantener el distanciamiento en el interior de los coches.

La Municipalidad de Santa Fe, responsable de garantizar el servicio en la ciudad, espera confirmaciones que pueda tener el gobierno provincial. Por su parte, la Casa Gris sigue con atención las definiciones del gobierno nacional en cuando ampliación de subsidios. Sin plazos por el momento, se espera que el Ministerio de Transporte de la Nación destine 6.500 millones y amplíe a cuatro meses los subsidios para los servicios urbanos e interurbanos.

“Estamos esperando, no depende de nosotros" dijo el intendente Emilio Jatón días atrás, y agregó: "Es un paro nacional que impacta en las grandes ciudades del país. Nosotros lo venimos diciendo: el transporte depende de dos cuestiones, por un lado lo que puede generar el corte de boletos como se dice, o la tarjeta Sube, y por el otro lado de los subsidios nacionales”.

La semana pasada, el secretario de Transporte de Santa Fe, Osvaldo Miatello, afirmó que el paro se presenta como de muy difícil resolución ya que se desató en medio del problema que afecta a todo el país por la cuarentena.

“Es un conflicto distinto a los anteriores. Antes las discusiones giraban en torno a las tarifas, o si las empresas apretaban para sacar más tarifas o más subsidios. Ahora hay una crisis que vive el país que tiene su origen en la pandemia”, expresó el funcionario provincial en declaraciones a la emisora LT8.

El funcionario provincial dijo que los problemas del transporte “no son una cuestión de una sola provincia. Si fuera así, el distrito afectado debería resolverlo con sus mecanismos. Pero es un tema nacional y eso no implica echarle la culpa a otro. Significa que nadie se puede desligar. Entre todos tenemos que buscar alguna alternativa, pero en un contexto muy difícil porque toda la economía argentina necesita recursos”.

La semana pasada, el secretario de Prensa de UTA a nivel nacional, Mario Calegari, sostuvo que la protesta persistirá hasta el cobro total de los haberes adeudados. Roferto Fernández, secretario general, apuntó: "Los choferes alineados en el gremio demostraron su compromiso desde el primer momento en la primera línea de los servicios esenciales, en plena pandemia de coronavirus, y no merecen de forma alguna este trato".

El dirigente, quien integra la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), explicó que luego de más de 20 días de negociaciones y cuatro audiencias y, no obstante las reiteradas advertencias respecto del inminente problema salarial, "los empresarios dijeron no poder pagar". Para el sindicalista, esa postura patronal es "ilegítima y ofensiva", y "pone en jaque el sustento de 35 mil choferes del interior" de la Argentina, concluyó.