El transporte escolar aumenta un 15% y los taxistas piden una suba de hasta el 22%

La devaluación del peso comienza a impactar en algunos servicios de la ciudad de Santa Fe. La Asociación que nuclea a los dueños de transportes escolares comunicó que desde el 1 de septiembre regirá un aumento del 15 por ciento. Por su parte, los taxistas elevaron al municipio el pedido de incrementar la tarifa hasta un 22 por ciento.

Las subas incomodan no solo a quienes utilizan estos servicios, sino al propio sector. Es que una actualización tarifaria en momentos de crisis se hace mucho más compleja. Ahora, el desafío es mayor y consiste en aumentar los servicios (debido a la suba de los costos) sin que esto genere otra consecuencia, como podría ser una fuerte caída de la demanda, situación que los propios transportistas observan.

Daniel Correa, presidente de la Asociación de Transportes Escolares y Afines (Atea), comentó que la suba es "debido a los aumentos registrados en repuestos y seguros". Afirmó que la misma regirá a partir de septiembre: "Así lo hemos definido en reunión de comisión".

Comentó que el sector venía absorbiendo los aumentos pero que "la situación no daba para más y es necesario incrementar el servicio". En relación a la demanda del destacó: "Después de julio ha bajado mucho el traslado de chicos. Por eso tratamos de no tocar demasiado la tarifa, para que no se siga sintiendo en el traslado de los chicos".

Atea cuenta actualmente con aproximadamente 50 socios. Consultado sobre si sería el último incremento del año, Correa expresó en declaraciones a la emisora LT10: "Ojala que sea el año que viene. Queremos que tenga una estabilidad pero me parece que no tiene solución"

Taxistas

Francisco Aiello, presidente de la Sociedad de taximetristas unidos comentó que en "la reunión de socios se analizó la situación económica y el impacto que tuvo la devaluación de la moneda en el sector".

"Se decidió solicitar un aumento al municipio. Lo que se fijó no fue un porcentaje en sí, sino un techo del 22 por ciento", informó el referente de los taxistas en la ciudad.

Cabe aclarar que ahora es el municipio quien debe determinar el porcentaje de incremento y a partir de cuándo comienza a regir. En ese sentido, el titular de la Sociedad de Taximetristas comentó que desconoce los tiempos del ejecutivo.

"El último aumento fue en diciembre y los cálculos se habían hecho hasta junio. Hoy la bajada de bandera se encuentra 39 pesos y la ficha (cada 130 metros) 3,25 pesos. La nocturna está 43 pesos la bajada y 3,60 la ficha", agregó.

En relación a la demanda, Aiello, graficó: "Había bajada bastante de enero hasta abril, mayo. Con las paritarias remontó bastante el trabajo. Y ahora de nuevo; no terminas de acomodarte que de nuevo tenemos otro golpe importante que nos hace rever esto".