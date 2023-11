Emitieron un alerta meteorológico por tormentas fuertes para Santa Fe y la región

Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió el aviso por tormentas para las provincias de Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Córdoba y Santa Fe.

Las áreas afectadas son el este de Buenos Aires, el centro y sur de Misiones, el noreste de Corrientes y gran parte de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

"Estas zonas se verán afectadas por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes acompañadas por ráfagas, intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos", precisó el organismo meteorológico.

Entre las recomendaciones, el organismo nacional aconsejó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas; y prestar atención ante la caída de granizo.

El nivel amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", indicó el SMN.

Ante el alerta, el municipio local emitió una serie de recomendaciones a los vecinos: "No sacar a la vía pública objetos o residuos que puedan obstaculizar el normal escurrimiento del agua de lluvia".

"Además, se recuerda que, después de las precipitaciones, se deben realizar acciones de descacharrado en patios, vaciando o descartando recipientes donde se pudo acumular agua", indicaron.