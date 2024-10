Este jueves el Concejo sesiona para debatir la reglamentación de aplicaciones de viajes en la ciudad

Previo a la sesión de este jueves, el proyecto se estuvo debatiendo en las comisiones de Servicios Públicos y Transporte, Hacienda, y Gobierno, con el objetivo de pulir el proyecto para garantizar su aprobación.

Los reparos principales a los que se hizo mención desde la oposición en el Concejo tienen que ver con el modo en el que el municipio actuará como órgano fiscalizador de control en cuanto al desempeño de estas aplicaciones refiriéndose en cuanto a precios, requisitos a cumplir, el número permitido de vehículos para funcionar con esta modalidad y cómo esto impactará en el servicio público de taxis y remises.

Transporte aplicaciones.jpg Aplicaciones de viajes que funcionan en Santa Fe aguardan su reglamentación.

Requisitos

Uno de los requisitos que requiere el proyecto es el carné profesional para conducir en las aplicaciones de viajes. "Será necesario contar con un carné D1, que es un carné profesional que se podrá solicitar únicamente a partir de que esté aprobada la ordenanza. Se pide en la Municipalidad y se otorga en base a lo que será un chofer de plataforma. Esto iguala hacia arriba porque hablamos de profesionalización", explicó el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo.

El proyecto establece además precios visibles antes de concertar el viaje, pagos electrónicos y en efectivo aceptados por la plataforma, accesibilidad en vehículos y opción de elegir género del conductor.

Además, será exigible a las empresas que presten el servicio mediante aplicaciones un seguro de viaje, además de los datos de cada chofer y vehículo: "Tendremos la información de cuáles serán los coches que estarán trabajando en las apps, sabremos los datos del chofer que estará arriba de un transporte y generamos un universo de control mucho más ajustado a nuestra realidad y a la necesidad", manifestó el funcionario.

"Habrá un registro donde se van a inscribir y luego tendremos un doble control porque ese carné profesional se lo da la Municipalidad, por lo que tendremos toda una base de datos", agregó.

Las aplicaciones de viajes tributarán en la ciudad

Mastropaolo expuso que no será necesario que las aplicaciones de viajes tengan una oficina física en la ciudad, aunque sí será indispensable un domicilio legal en Santa Fe a modo de que tributen a nivel local. Cabe destacar que las aplicaciones de viajes no podrán subir pasajeros en la vía pública si antes no se solicitó el servicio por esa vía.

El secretario de Gobierno municipal habló sobre la convivencia de los dos servicios al mismo tiempo, taxis, remises y apps: "Vamos a tener las aplicaciones de viajes, pero también un mejor servicio de taxis y remises que van a poder tener la alternativa de tomar una, dos o tres empresas de apps y poder brindar servicio y a la vez tener el sustento de su génesis que es la de taxista y remiseros".