"Evaluación positiva" para la segunda semana con la nueva nocturnidad

La Municipalidad sostuvo que esta nueva nocturnidad es un proceso que lleva tiempo y que se toparon con incumplimientos "no muy graves"

Pasó la segunda semana desde que se implementó la nueva ordenanza de nocturnidad en la ciudad de Santa Fe y los resultados son positivos. Matías Schmüt, secretario de Producción y Desarrollo Económico de la Municipalidad, en diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3 contó que no se dieron grandes incumplimientos. El Club Villa Dora este fin de semana finalizó su baile cómo correspondía, aunque los vecinos se quejaron del operativo que se armó alrededor del lugar.

"Es la segunda semana desde que empezaron a tenerse en cuenta algunos parámetros que tomó la nueva ordenanza. Me parece que es un proceso, decíamos que nos iba a llevar un tiempo poder aplicar integralmente la norma porque se establecieron un montón de cuestiones que antes la normativa no tenía en cuenta. Estamos bien, la evaluación que se hace de los primeros dos fines de semana es muy positiva, tenemos algunos lugares que ya fueron identificados, notificados y que seguramente en estos días vamos a hablar con sus titulares para que puedan ir ajustando algunas cuestiones que no son muy graves en el incumplimiento", expresó el funcionario.