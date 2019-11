El próximo 20 de noviembre se conmemora el día de la Soberanía Nacional, aunque por tratarse de uno de los feriados trasladables se pasa al lunes 18.

Mientras tanto en la ciudad de Santa Fe, al feriado XXL se le agregará un día más ya que el viernes 15 de noviembre se cumple un nuevo aniversario de la fundación por lo que no habrá clases en toda la provincia ni habrá actividad en la administración pública.

Fabián Zanutigh, gerente del Centro Comercial de Santa Fe explicó que para la actividad "privada, el día viernes es un día no laborable y el lunes es un día feriado nacional".

Explicó que las diferencia fundamental entre un día y otro tiene que ver con las normas laborales que tiene que cumplir en este caso el empresariado. "El lunes, generalmente las ventas aflojan y es un día en que se paga doble al empleado", comentó.

A partir de esa situación es que el referente del Centro Comercial plantea que es muy probable que el día lunes la gran mayoría de los comercios se encuentren cerrado.

"No así el día viernes. Puede haber como mínimo medio día de actividad casi normal. Porque el comerciante no tiene obligaciones comerciales que cumplir, no hay adicionales", destacó.

Tal como lo establece el Artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744, en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación.

En dichos días (no laborable), los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple. En caso de que el empleador opte no abrir sus puertas, el jornal será igualmente abonado al trabajador. Es potestad de la empresa convocar a sus empleados o dar asueto.

Por otro lado, el feriado es como si fuera un día franco para los trabajadores en relación de dependencia. No deben trabajar y si lo hacen deben tener (según el convenio colectivo de trabajo) una bonificación, como puede ser el pago doble de la jornada.

En declaraciones a la emisora LT 10, Zanutigh insistió en que el viernes, "dependiendo del rubro y ubicación, la gran mayoría de los comercios -de las arterias más importantes de Santa Fe- va a abrir sus puertas, como mínimo medio día".

"Debemos aplicar sentido común. Él día que más se caen las ventas y donde el costo se nos va el doble, habrá comercio cerrados. No creo que abran las puertas, al menos en su mayoría", añade.