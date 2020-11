Granata le respondió las chicanas al ministro de Seguridad de la provincia

Entre las propuestas que la presidenta del Bloque Somos Vida, puso a consideración del ministro se pueden mencionar:

- Control policial mediante auditorías sorpresivas y reuniones mensuales con Legisladores, Concejales, Comuneros y Jefes policiales en cada Municipio y Comuna.

- Aplicación de los Protocolos de Disparo de Armas de Fuego vigentes hasta diciembre de 2019 y dejar de inventar falsas acusaciones y denuncias de "gatillo fácil" por cualquiera disparo de la policía a un delincuente.

- Uso de pistolas Taser y armas no letales para poder neutralizar de forma efectiva amenazas armadas en lugares con mucha gente e inversión en adquisición de armamento especial para las fuerzas especiales de la Policía como ser ametralladoras con mira láser, cámaras infrarrojas, pertrechos acorde.

- Creación de cuerpos de Policía de Pacificación en barrios violentos y de una nueva y mejorada Unidad de Inteligencia Estratégica Criminal que cuente con funcionarios civiles y policiales competentes y honestos que entiendan el rol fundamental de la inteligencia criminal para adelantarse a los hechos.

Ante la situación de inseguridad –agravada en estos últimos meses–, sumado al silencio por parte del Ministerio de Seguridad, Amalia Granata, presentó un Proyecto de Resolución mediante el cual le solicitaba al ministro Sain que se presente ante la Cámara Legislativa para que diera cuenta de su gestión de gobierno.

“El ministro no tuvo mejor idea que responderme a través de un tuit, donde me trató casi de burra o de bruta y quiero leer textual lo que el ministro dijo: «¿La diputada no sabe leer ni escuchar? ¿No tiene Zoom? ¿Son muy extensos los Proyectos de Ley en discusión?, puedo hacerle un resumen»", relató Amalia Granata en plena alocución en el recinto virtual, visiblemente molesta por el destrato y las chicanas manifestadas por el ministro.

Finalmente cabe destacar que Amalia Granata reafirma la vocación de diálogo democrático y en permanente trabajo por los intereses y la seguridad de todos los santafesinos, uno de los principales ejes sobre el cual gira su labor legislativa, desde el comienzo de su gestión.