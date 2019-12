Gremios docentes reclaman la revisión del cronograma de haberes

Este martes y después de idas y vueltas, el gobierno de la provincia dio a conocer el cronograma de pagos de los empleados públicos del mes de diciembre y algunos gremios cuestionaron la extensión del mismo, ya que algunos empleados recién podrán tener su sueldo en mano a partir del 13 de enero.

El gremio docente de Amsafé La Capital fue el primero en hacerlo público a través de un comunicado, exigiendo que se revean las fechas, teniendo en cuenta que la Ley prevé que los sueldos estén disponibles en los primeros 5 días hábiles del mes.

El comunicado completo Amsafé:

Desde nuestro sindicato exigimos a las autoridades por la urgente revisión del cronograma de cobro, que excede ampliamente lo señalado por la Ley en cuanto al pago de haberes dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

Todas y todos sabemos y sufrimos las consecuencias de no pagar a tiempo alquileres, cuotas, impuestos y servicios.

Desde AMSAFE La Capital reclamamos que, más allá del receso administrativo provincial, el Poder Ejecutivomodifique de manera urgente el cronograma anunciado y publicado.

Por otro lado Sadop también hizo lo mismo y además informó que el próximo jueves 2 de enero se reunirán con la Ministra de Educación Adriana Cantero y el Secretario de Educación, Víctor Debloc.

El texto completo:

Compañeras y compañeros:

Como podrán verificar en el cronograma de pago que se acompaña, hemos sido postergados injustamente en el cobro del mes de diciembre. No podemos menos que elevar nuestra queja ante las autoridades de este nuevo gobierno, porque esta postergación no condice ni coincide con los loables objetivos enunciados al inicio de la gestión. Sabemos de las dificultades por las que atraviesa la Provincia, porque el gobierno saliente nos anticipó y anunció la situación, pero entendemos que no somos los trabajadores y las trabajadoras quienes tenemos que soportar estas situaciones. Reclamaremos ante las autoridades por esta postergación y nos entrevistaremos con la Ministra de Educación y su equipo, para impedir que esta situación vuelva a suceder. Todos sabemos que los responsables del pago de los salarios de los docentes de escuelas privadas son los empleadores, sin excusas, pero también sabemos del condicionamiento que dicho pago tiene cuando la transferencia del aporte estatal se posterga, como en este caso, por lo que reclamamos a todos para que esta conflictiva situación no se repita.

El día jueves 2 de enero a las 18:30hs nos reuniremos con la Ministra de Educación Adriana Cantero y el Secretario de Educación, Víctor Debloc.

Lamentamos comunicar todo esto en medio de las salutaciones de felicidad y buena ventura del año nuevo, pero la verdad no la ocultaremos.

Los saludo cordialmente

Pedro Eduardo Bayúgar

Secretario General

SADOP Santa Fe