"Hay personas y dirigentes que creen que lo que digo es joda y no es serio"

El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, salió al cruce de las críticas que le efectuaron por su declaración en un programa de televisión en Buenos Airesen donde sostuvo: "Me vine a descansar acá porque si me quedo allá (en Santa Fe) me cagan a tiros". El funcionario utilizó su cuenta de Twitter para defenderse y apuntar al “gobierno socialista radical”.

Qué dijo Sain en Twitter :

Marcelo Fabián Sain on Twitter Hay personas y dirigentes santafecinos que creen que lo que digo es joda y no es serio. Son los que siempre han puesto la basura abajo de la alfombra que hoy se empieza a ver. No han corrido riesgos personales porque pactaron con la mafia policial y política — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Marcelo Fabián Sain on Twitter En todas de las funciones que ejercí, corrí riesgos personales y familiares. Nunca los vociferé ni me victimicé. El año pasado desde el Organismo de Investigaciones, con algunos pocos fiscales, pusimos muchos delincuentes pesados y policías prohijados por el poder tras las rejas — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Marcelo Fabián Sain on Twitter El gobierno socialista-radical nunca nos puso proteccion, mientras Bonfatti tenia una decena de custodios, un auto blindado y dos autos nuevos, como si fuese un jeque arabe — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Marcelo Fabián Sain on Twitter Hay gente que no quiere ver a la mafia que estuvo tantos años oculta a la sombra del Estado, protegida por la complicidad y la desidia de policías, jueces, fiscales y políticos — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Marcelo Fabián Sain on Twitter No nos hagamos los tontos que esto lleva mas de una década y va mas allá de un ministro de menor porte, como yo, que no usa la gestion para hacer carrera política y que es circunstancial — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

Marcelo Fabián Sain on Twitter Los que se visten de inteligentes pero militan la mediocridad no quieren discutir el contenido de la entrevista que me hicieron ayer @CronicaTV porque no estan a la altura — Marcelo Fabián Sain (@marcelo_sain) February 26, 2020

