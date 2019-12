Jatón juró como intendente de Santa Fe: "Queremos ser la mejor ciudad del país"

Emilio Jatón juró como intendente de Santa Fe en medio de una sesión especial emotiva en el Concejo Municipal y que tuvo la presencia del gobernador Omar Perotti.

A continuación el discurso de Emilio Jatón:

"Autoridades presentes, concejales y concejalas, legisladores nacionales y provinciales, ministros y funcionarios, equipo de gestión municipal, medios de comunicación, representantes de instituciones de la sociedad civil, de entidades productivas y universidades. Vecinos y vecinas de mi querida Santa Fe.

Me presento hoy ante todos ustedes para asumir, con vocación de servicio, el mayor compromiso público de mi vida. Los santafesinos y las santafesinas me eligieron para ser el Intendente de esta ciudad.

Mi vida antes de mi participación política ya la conocen. Décadas compartiendo las noticias de la ciudad a través de la tevé y no solo desde un lugar neutral de periodista. Aunque no lo crean sufría junto a cada vecino lo que pasaba en la ciudad.

Pero siempre sentí que podía dar más, involucrarme más. Que podía usar las herramientas de mi profesión, que son el diálogo y el compromiso, al servicio de mi ciudad. Ha pasado un tiempo y nada ha cambiado en mí.

Hoy, puedo afirmarles que todo lo que imaginaba desde el periodismo lo he puesto en el mundo de la política. El objetivo principal es no dejar a nadie atrás y esto se conseguirá con la total participación de todos y sobre la base del desarrollo del derecho a la ciudad.

El Estado ya no alcanza y hay que admitirlo, a veces no lo hace bien. Hay que mirar y construir una ciudad que no sea solo desde el Estado. Este es un tiempo donde son más importante las preguntas que las respuestas. Siempre hay un proyecto individual en un colectivo, pero si no hay proyectos compartidos, solo quedan los individuos. Y eso no es bueno para pensarnos en un todo.

Por eso es que queremos una ciudad para todos con un gobierno de todos y todas. En donde la política esté al servicio del bien común y sea la herramienta de transformación, acción y consenso para construir una nueva Santa Fe. No creemos en la política de escritorios. Creemos en la política que se hace en las calles, escuchando, atendiendo y compartiendo con cada institución, vecino y vecina.

Vamos a hacer un Estado de puertas abiertas, transparente, de proximidad y cercanía. Un Estado que resuelve, que entiende que detrás de cada gestión y expediente hay una persona, una institución, un comercio, un emprendimiento que merece toda nuestra atención y dedicación.

Es indispensable reconstruir la política como mediadora de los intereses parciales y que el objetivo principal sea un verdadero proyecto social. Queremos volver a llenar de sentido la noción de servidores públicos, y lo vamos a hacer trabajando duro, con tenacidad y con creatividad, de manera honesta y austera.

Nos hacemos cargo de un municipio en crisis, con una deuda de más de 1.000 millones de pesos. Pero eso, aunque nos preocupa y nos condiciona, no nos detiene. Las crisis son oportunidades, porque de ellas se sale con audacia e imaginación, pero sobre todo, con responsabilidad y acción. En cada deuda que encontramos hay pequeñas y medianas empresas perjudicadas, familias enteras que esperan una respuesta del Estado. A ellos quiero decirles que pondremos todo nuestro esfuerzo en resolver esa situación. Pero también vamos a poner énfasis en la herencia recibida.

Vamos a estudiar número por número y se lo vamos a contar a los santafesinos, porque el municipio es de todos. La austeridad va a ser nuestra bandera y nuestro compromiso de todos los días. La política debe dar el ejemplo. Por eso, mi primera decisión fue reducir el costo del equipo político en un porcentaje importante respecto de la gestión anterior. Esos recursos se destinarán a resolver problemas y generar nuevas oportunidades. El equipo que me acompaña lo sabe y lo comparte. La transparencia, junto con la ética de las autoridades y funcionarios, la rendición de cuentas, no puede ser entendida como un mero acto de buena voluntad de las autoridades o circunstancial dirigencia política hacia los ciudadanos, tampoco como una bandera electoral.

Recuperar la confianza de cada vecino y vecina de la ciudad con la Municipalidad es trascendental para nosotros. Queremos un Estado que funcione de manera organizada, inteligente, ágil y digital. Más rápido, pero que también rinda cuenta de sus acciones y de la inversión pública. Comprometido en el cumplimiento de sus obligaciones. Que dé el ejemplo. Que inspire a la convivencia respetuosa, al cumplimiento de las normas, al cuidado del espacio público, al respeto por el otro y al tránsito ordenado y seguro.

Vamos a fortalecer los Centros de Distrito para que el municipio llegue a todos los puntos de la ciudad. Son tan rápidos los dilemas a resolver que si no estamos a la altura de las circunstancias podemos fracasar. Vamos a trabajar para que Santa Fe sea más competitiva, para que ofrezca mayores oportunidades de negocios y de trabajo. Para potenciar su perfil productivo, innovador, creativo y científico-tecnológico.

Siempre nos pidieron reglas claras, ahora las vamos a tener. Vamos a acompañar a quienes quieran invertir, particularmente a las pymes locales, para generar más y mejor empleo. Convocaremos al sector privado como aliado estratégico en este camino, especialmente al comercio local y a los centros comerciales a cielo abierto. El turismo también será una fuente de generación de empleo y de desarrollo económico y social. Con más servicios de calidad y plataformas que nos permitan mostrar la diversidad de nuestros paisajes, nuestra historia y su valor cultural. Vamos a trabajar, codo a codo con los clúster tecnológicos, las industrias tradicionales y las cámaras de emprendedores, para que la innovación sea un sello santafesino con proyección nacional y regional. El empleo y el trabajo decente constituyen el soporte de esta nueva economía santafesina.

Sabemos que las ciudades hoy enfrentan nuevos retos. Estamos en la era del liderazgo de las ciudades. Son ellas las que pueden ofrecer condiciones de bienestar directas para mejorar la vida de sus habitantes. Así lo confirman las Agendas Internacionales vigentes. Santa Fe por su escala, su entorno, su ambiente y su perfil metropolitano está llamada a convertirse en una referencia destacada. La gestión del espacio público de calidad como puente para la integración, un sistema de transporte público que conecte de norte a sur y de este a oeste, que sea interurbano y metropolitano, más eficiente, seguro y accesible. Un desarrollo urbano ordenado y planificado, que promueva un crecimiento equilibrado y equitativo de la ciudad. Que potencie la identidad santafesina desde el respeto de nuestros bienes patrimoniales, históricos y naturales serán prioridades en nuestra agenda.

La integración será un aspecto clave para superar las actuales fragmentaciones territoriales y la precarización de la vida en algunos sectores de la ciudad. No podemos seguir dándoles la espalda. Tenemos que asumir solidariamente el compromiso de generar las condiciones para conectar, vincular y mejorar la calidad de vida de las áreas más postergadas. El saneamiento, el alumbrado, el barrido y la limpieza, sumado a la provisión de servicios básicos, el acceso a la vivienda digna, nuevos espacios públicos y la ampliación de los espacios de convivencia barrial van a estar presente en nuestra agenda de trabajo. Porque la calidad urbana empieza en el lugar donde habitamos. Cada vez estoy más convencido de que SIN BARRIOS, NO HAY SANTA FE.

Sueño con una Santa Fe más solidaria y más humana. Con santafesinos y santafesinas empoderados, con pleno acceso a los bienes y servicios que la ciudad ofrece. Este es el verdadero derecho a la ciudad que queremos promover. Vamos a fortalecer la economía social, el deporte, la vida en los clubes, el desarrollo de las juventudes y la participación para garantizar los derechos de todos los colectivos que la habitan, con perspectiva de género y diversidades. Vamos a potenciar las redes institucionales que ya existen con nuevas herramientas y capacidades. El Gabinete Social va a ser el espacio de articulación principal para la gestión de las políticas barriales. Este gabinete está conformado por las Secretarías de Integración y Economía Social, Ambiente, Desarrollo Urbano, Cultura y Educación, Obras y Espacios Públicos y Cuidados y Acción Social.

Vamos a recuperar el valor de planificar para vivir mejor. Las ciudades que tengan en cuenta las demandas de las nuevas generaciones serán ciudades que cuidan. Promover el desarrollo humano de las personas es crear un nuevo entorno en el que puedan de forma creadora y productiva, según sus propios intereses, llevar adelante sus vidas. Esto es mucho más que desarrollo económico e implica el desarrollo de las capacidades de la población. Por eso, creamos una secretaria de cuidados. Desde donde vamos acompañar, con políticas de inclusión y accesibilidad, en las distintas etapas de vida de las personas: las infancias, las juventudes, las mujeres, los adultos mayores y los más vulnerables.

La cultura y la educación son piezas centrales de nuestro proyecto de comunidad. Cultura pública y accesible, en cada barrio. Descentralizada e inclusiva. Para que Santa Fe se desarrolle y tenga vida como ciudad mucho más allá del centro y de los bulevares. Vamos a orientar nuestros mejores y más creativos proyectos a nuestros niños. Porque la infancia es AHORA. Debemos entonces decir con toda claridad que la infancia no es solamente futuro, es una responsabilidad del presente. Vamos a articular los espacios culturales y artísticos con el sistema de jardines municipales, una política valiosa que profundizaremos dotándola de nuevos contenidos. En Santa Fe capital estamos en deuda con nuestro medio ambiente.

Sabemos lo que significa nuestra relación con el clima y los ríos... La realidad climática global nos exige acciones urgentes por su impacto real en lo local. En Santa Fe se confunde el comienzo del agua y el fin de la tierra. En muchas oportunidades, esta riqueza también es una amenaza. La protección contra inundaciones es fundamental. Es necesario ampliar la infraestructura hídrica existente, garantizar su pleno funcionamiento y su correcto mantenimiento. Pero también, que todos nos apropiemos de estas obras, de su limpieza y cuidado, porque ellas se vuelven obsoletas si la comunidad no se involucra. Reducir el riesgo contra inundaciones no es solo hacer obras, es que todos y todas participemos de su cuidado.

Tenemos un importante reto que afrontar: la actual crisis del servicio de recolección de residuos y limpieza que todos conocemos. Esta situación nos exige dar una respuesta inmediata para tener una ciudad limpia, pero también nos obliga a pensar con seriedad cuál es el modelo y el futuro de gestión de los residuos que queremos para Santa Fe. Hoy nuestros residuos son un problema y el desafío es convertirlos en un verdadero recurso. Pero nuestra mirada estratégica va a estar puesta en generar las condiciones para que Santa Fe sea una ciudad verdaderamente sostenible.

Queremos ser la mejor ciudad del país. Y para lograrlo, no podemos gobernar en soledad. Los trabajadores públicos son la pieza fundamental para estos años que vienen. Queremos que sean nuestros principales aliados. Con ellos tengo una gran responsabilidad y una gran oportunidad para construir una Santa Fe nueva. Vamos a

recomponer la carrera administrativa valorando el esfuerzo y la capacidad de cada uno de los trabajadores, sin acomodos, favoritismos ni preferencias políticas. El trato será igual para con todos. Mi compromiso con ustedes es estar presente, estar a su lado, trabajar codo a codo. Poner a su disposición nuevas herramientas, un plan de formación y mejores condiciones laborales. Estoy convencido que los trabajadores públicos son la cara y el cuerpo de esta Municipalidad. Los vecinos son el alma. Juntos vamos a hacer la ciudad que queremos.

Vamos a propiciar una relación de entendimiento con el gobierno nacional y vamos a sostener una mesa de diálogo permanente con el gobierno provincial para establecer acuerdos sobre cómo atender las urgencias de esta capital. Vamos a solicitar mecanismos de asistencia financiera y trabajaremos de manera conjunta en un plan de seguridad local y metropolitana. Pero también, en este marco, no debemos olvidar y lo digo en plural a las más de 5.000 familias que no pueden acceder a la alimentación básica diaria y a los muchos sobreviven a tan solo 10 minutos de la peatonal santafesina La responsabilidad social debe ser compartida... Estado y sociedad, sino no hay futuro posible. Por eso, vamos a convocar prontamente a la conformación del Consejo Económico Social. Allí vamos a construir una relación de confianza, apoyo y compromiso público privado para hacer realidad el proyecto de una capital que crezca, se proyecte, que nos brinde nuevas oportunidades y que nos integre a todos.

Pero también debemos pensar a nuestra Santa Fe en el centro de un gran territorio. La práctica del diálogo permanente, como marca de nuestra gestión también se va a expresar en nuestro vínculo cercano con las localidades que integran el área metropolitana. Con este Concejo Municipal, como facilitador de las políticas que mejoren la vida de todos los santafesinos, pero también como instancia de contralor y equilibrio de todas nuestras decisiones.

La Santa Fe que empezamos a construir desde hoy, entre todos, es una ciudad que nos abraza, nos impulsa y nos incluye. Los invito, los convoco a poner manos a la obra. Ninguna ciudad cambia si no lo hace junto a sus habitantes. Sueño con una ciudad más abierta, más libre, más justa. Sueño con habitantes que miren al otro con más compromiso. Pero les pido que nos ayuden a que no sea un sueño de pocos. Convoco a cada santafesino y a cada santafesina, de todos los ámbitos, de todos los espacios de trabajo, de todos los quehaceres, de todas las formas de pensar, a construir una Santa Fe mejor, una Santa Fe de futuro, una Santa Fe que puede más".