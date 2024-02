Jueves sin servicio de colectivos urbanos e interurbanos en la ciudad de Santa Fe

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Funosantafe%2Fstatus%2F1755203534218526979&partner=&hide_thread=false SANTA FE | Paro de transporte: UTA Santa Fe confirmó que si les depositan el sueldo levantarán la medida de fuerza https://t.co/tqpEcxbebZ — UNO Santa Fe (@unosantafe) February 7, 2024

UNO dialogó con José Luis Naigelen, delegado de UTA Santa Fe, quien afirmó: "No es que hay un capricho de las empresas sino que no llegan subsidios. Les prometieron que iban a llegar pero no fue así, los subsidios del año pasado quedaron desactualizados también. No llegó nada ni de Nación, provincia o municipio, todos tienen su excusa pero parecería que no les interesa el transporte".

"Nosotros estamos preocupados, nos interesaría saber que es lo que quiere Santa Fe para el transporte local, así no se puede trabajar. En otras provincias que recaudan menos lo están solucionando, pero acá no vemos interés. Nosotros el reclamo se lo tenemos que hacer a las empresas porque queremos cobrar, ellos se justifican con asidero que no llegan los fondos. Se está divulgando que con la medida de fuerza podría no volver a funcionar el transporte, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados", afirmó.

En su reclamo Naigelen fue crítico con el estado de la flota de colectivos y el riesgo para trabajadores y pasajeros: "Acá no se está hablando de lo que los choferes quieren o no ganar, sino que hay gente en gran número de bajos recursos que necesita este medio para trasladarse a su trabajo, al médico o adonde sea. La provincia y el municipio ¿en qué parte les interesa el pasajero? Las unidades se caen a pedazos, se bajó una parte del servicio por el costo del gasoil. No podemos trabajar así, con los calores que hace los coches no están en condiciones, los gobiernos deben ponerse a pensar que no estamos llevando animales sino personas. Si tienen los medios la provincia y el municipio ¿por qué no aportan y después se discute con el gobierno nacional?"

