Jueves soleado y con altas temperaturas en la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

18 de diciembre 2025 · 07:59hs
El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con el cielo despejado, buen tiempo y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 21.3º y se espera que la máxima alcance los 35º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa el ingreso de aire cálido y seco en la región proveniente desde el norte del continente. Esta situación genera que las condiciones se mantengan en un proceso lento y gradual de inestabilización que debería generar el ascenso paulatino de las temperaturas y eventos de lluvias de diversas intensidades durante el fin de semana y posiblemente comienzos de la semana próxima, esperándose el descenso de los registros térmicos, solamente durante la ventana de lluvias.

Viernes con cielo mayormente despejado, alguna nubosidad por momentos y condiciones algo inestables a inestables. Temperaturas en gradual ascenso: mínima 21º y máxima 38º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

En tanto el fin de semana comienza con un sábado con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales y condiciones inestables con posibles lluvias de diversas intensidades durante la jornada, no descartándose algunos eventos algo más intensos. Temperaturas en gradual descenso durante el día: mínima 22º y máxima 29º. Vientos moderados del sector nor/noreste, cambiando a leves o moderados del sector sur y luego rotando al este/sureste.

Por último, domingo con cielo parcialmente cubierto a cubierto, con mejoramientos temporales, condiciones inestables a algo inestables y posibles lluvias débiles y dispersas durante la jornada. Temperaturas con poco cambio: mínima 21º y máxima 28º. Vientos leves de direcciones variables.

• LEER MÁS: Hasta enero habrá temperaturas por encima del promedio y menos lluvias en Santa Fe y la región

