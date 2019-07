La ciudad pidió verdad y justicia en el 25° aniversario del atentado a la AMIA

Este martes al mediodía, el intendente José Corral participó del acto oficial con motivo del 25° aniversario del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el mayor ataque terrorista en el país, sucedido el 18 de julio de 1994. La actividad fue organizada por la filial DAIA Santa Fe y el Gobierno de la Ciudad. En ese marco, se recordó a las 85 víctimas del atentado en una ceremonia que se realizó, como es habitual, en la Plazoleta Danilo Villaverde, ubicada en JJ Paso 3500, espacio que lleva el nombre del joven santafesino fallecido en el atentado.

Además del intendente, estuvieron presentes los ministros provinciales de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein; el Juez en lo criminal de los tribunales de La Matanza, Franco Fiumara; Horacio Roitman, presidente de la DAIA filial Santa Fe; representantes de la comunidad israelita de Santa Fe y del arzobispado, e integrantes de diferentes instituciones locales.

Luego del acto, el intendente Corral destacó: “Una vez más nos reunimos aquí, en este espacio que pusimos en valor para conmemorar y para pedir verdad y justicia por las 85 víctimas del atentado a la AMIA y por el fiscal Alberto Nisman. Recordamos a Danilo Villaverde, un santafesino que simplemente estaba trabajando y encontró la muerte en esta situación horrorosa que es un atentado y que 25 años después, todavía no tiene juzgados a los responsables a pesar de los avances que ha habido”.

En esa línea, el mandatario destacó que “hay un impulso a llegar a la verdad con iniciativas como de juicio en ausencia que ojalá salga del Congreso para que se pueda juzgar a los responsables aunque no estén presentes; hoy no se puede hacer un juicio penal a alguien que no está presente”. “En segundo lugar -agregó- el gobierno ha decidido calificar como organización terrorista al Hezbollah, que es la sospechada de llevar a cabo el atentado. Y quedó atrás esa mala política de impunidad del memorándum de acuerdo con los responsables, que era un acuerdo con los terroristas, un acuerdo con Irán que es el Estado que está sospechado de haber apoyado, financiado y ejecutado este atentado”.

Finalmente, José Corral añadió: “Por todas estas razones, los santafesinos una vez más expresamos con las instituciones, los gobiernos provincial y municipal, y mucha gente que siempre viene a los actos de conmemoración, esta convicción y este reclamo por verdad y justicia”.

Aunar las voces

Por su parte, Horacio Roitman, presidente de la DAIA filial Santa Fe, indicó: “Sin justicia el atentado mantiene vigencia permanente en la ciudadanía y fundamentalmente en los familiares que son los que más han sufrido las consecuencias de este ataque. Está demostrado que fue un atentado contra toda la sociedad argentina, y en ese marco, lamentamos la muerte de un santafesinos como Danilo”.

En tanto, el juez Franco Fiumara consignó que los que cometieron el atentado “siguen ignorando al Estado nacional y al poder judicial cuya jurisdicción no reconocen; por eso necesitamos herramientas jurídicas válidas como por ejemplo promulgar una ley de juicio en ausencia para poder avanzar y llegar a la verdad absoluta, descubrir a quienes falta demostrar su responsabilidad, aplicar el rigor de la ley y no dejar que los criminales sigan fomentando el terrorismo en el mundo entero”.

Según anunció el gobierno nacional, se creará el primer Registro de Personas y Entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento, en el que estará incluida Hezbollah, la organización acusada de ser la responsable del atentado de la Amia.

El registro, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Justicia, tendrá como fin facilitar la cooperación doméstica e internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo y su financiamiento.