"La ley de paridad una lucha de todas"

A su turno Silvana Di Stefano expresó: “Hemos dado un paso más en la construcción de una sociedad más igualitaria en sus decisiones. Esto es fruto de la lucha de todas las mujeres, de las que están hoy en lugares de decisión, pero también de las que a través de los años tomaron la bandera de esta lucha y caminaron con el estandarte en alto a pesar de los inconvenientes”. Señaló.

“La ley de paridad de género es un instrumento inclusivo, que persigue el propósito de construir una sociedad más equitativa e igualitaria”, reflexionó la diputada provincial Marlén Espíndola, sobre la sanción de este nuevo marco legal. “Se trata de una reivindicación histórica. Esta ley no nos pertenece a ninguna de nosotras en particular, sino que es producto, sin lugar a dudas, de la lucha colectiva”, manifestó. “Un gran reconocimiento a todas las mujeres radicales que iniciaron este camino hace muchos años y que han demostrado que tenemos valiosos aportes para hacer a la vida política.”

Georgina Orciani a su vez expresó: “Es un día en el que comenzamos a saldar las deudas de la democracia santafesina. Es un paso más para ser reconocidas como iguales en una cultura patriarcal. La vida política de las mujeres aún es subestimada y son grandes los obstáculos con lo que nos encontramos”, y añadió: “Este es el puntapié inicial, estamos convencidos de que queda mucho trabajo. Vamos camino hacia una sociedad con mayor igualdad en la toma de decisiones. El futuro es con nosotras y este es el triunfo de todos”.

“Desde nuestro bloque queremos enviar un profundo agradecimiento por su compromiso y trabajo a todas, y especialmente a las mujeres de nuestro partido que con su enorme trabajo han reivindicado y han sido pioneras en esta lucha que hoy intentamos consagrar en esta norma”. Destacaron las legisladoras.

Finalmente, la diputada Jimena Senn agregó que “Como diputadas de la UCR sentimos un gran orgullo porque Santa Fe tenga su ley de paridad, ya que hace muchos años venimos trabajando en la construcción de una sociedad donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Esto es el fruto de la lucha de muchas mujeres que a lo largo de la historia de nuestro partido y de nuestra provincia vienen uniendo sus fuerzas en esta lucha colectiva, que finalmente logró su ley y va a mejorar la democracia de nuestra provincia. Destacamos el trabajo conjunto realizado por todo el bloque de diputados junto a los senadores, la mesa partidaria y el foro de mujeres”.

Mujeres por la paridad

La lucha fue ardua y dura. Llevó horas y horas de trabajo para tratar de conciliar y llegar a un consenso que desembocara en esta aprobación. La mesa de mujeres de la UCR participó de forma activa en todo el proceso.

“Es una muy buena noticia que Santa Fe se sume a las provincias que tienen leyes de paridad. En el 2016 conformamos, conjuntamente con Mujeres de todos los partidos, la Mesa de Mujeres por la Paridad, convencidas que la construcción colectiva era la mejor estrategia para que se sancionará la ley. Esta ley contribuye a la igualdad estructural y desde el radicalismo vamos a seguir trabajando para fortalecer una agenda de género provincial”. Declaró Adriana “Chuchi” Molina de la Mesa UCR Nacional.

Caren Schibelbein, de la mesa por la paridad y exdelegada del Inadi expresó: El trabajo que hicimos las radicales en esta ley fue seguir una larga lucha, desde la presentación del primer proyecto, la presentación en la justicia electoral, cuando desde el Inadi presentamos el pedido de que se apliquen las ordenanzas de paridad en las elecciones pasadas, solo las mujeres radicales acompañaron el pedido. Y en ese sentido formamos un frente de lucha junto a nuestras diputadas. Trabajamos el consenso para adentro del partido, aún a sabiendas de que en el Senado no dependía del radicalismo ya que no tenemos mayoría. Esta ley es producto de la lucha colectiva, de la Mesa de Mujeres por la paridad y de las mujeres radicales en particular.

Finalmente, Paula Mascheroni, también integrante de la mesa destacó que “el logro es de todas sin distinción de banderías políticas. Ningún partido puede adueñarse de esta bandera, todas las mujeres de los diferentes espacios y partidos políticos fuimos necesarias para llegar a esta instancia, el trabajo de la Mesa por la Paridad fue clave y decisivo sumado al acompañamiento de las legisladoras que gracias a la lucha hoy son muchas más, renovamos el compromiso para seguir observando de cerca la reglamentación del Ejecutivo y su futura implementación.”