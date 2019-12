La Línea 8 no ingresará durante la noche al Barrio Centenario

En la tarde noche del miércoles, en la intersección de Malvinas y Tarragona, un chofer de la Línea 8 de colectivos sufrió una agresión por parte de un pasajero, quien no quiso abonar y ante la solicitud del conductor para deponer su actitud, comenzó a propinarle golpes de puño. Tras lo ocurrido, en asamblea, se decidió que el servicio no ingrese al barrio pero que sí funcione con normalidad durante la mañana de hoy; este jueves por la noche no ingresarán nuevamente al barrio Centenario.

En diálogo con la prensa, Sergio Benítez, delegado de la Línea 8 manifestó que este tipo de sucesos los tiene cansados porque "no le podemos encontrar solución". Vale recordar que en el mes de marzo sucedió un episodio similar y en la misma zona, mientras que en el mes de septiembre, el jueves 12 a la madrugada, en el norte de la ciudad, un delincuente armado subió a un colectivo y le robó a todos los pasajeros.

Por otro lado relató como fue el episodio que terminó con su compañero recibiendo varios golpes en su rostro. " A las 20.30 en la parada en el barrio Centenario subió una mujer con una tarjeta y detrás de ellas como cinco personas mas. Un hombre, que aparentemente era el esposo, cuando subió al coche que estaba lleno comenzó a pedirle a los pasajeros que alguna le abone el boleto. Mi compañero le dijo que no estaba bien lo que hacía y lo invitó a bajarse. Fue ahí que el hombre reacción pegándole tres piñas en la cara".

Los pasajeros empezaron a insultar al hombre mientras el chofer seguía el recorrido, hasta que un efectivo de la Comunitaria se prestó a tomar el servicio vio algo de lo ocurrido y se llamo a la policía para que intervenga en lo hecho", agregó el delegado.

Estado del servicio

Desde las siete de la mañana los choferes decidieron en asamblea volver a ingresar al barrio. Durante la tarde de este jueves, definieron no transitar por el barrio Centenario desde las 20. "Los compañeros están asustados, y lo que queremos y esperamos es que con la llegada de las nuevas autoridades lo podamos lograr", cerró Benítez.

El chofer golpeado, de 35 años, terminó hospitalizado con un fuerte traumatismo de cráneo en una clínica privada. Fue dado de alta en horas de la tarde y permanece con reposo en su hogar.