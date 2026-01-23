Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

La provincia de Santa Fe emitió un alerta alimentaria para una grasa bovina

La Assal ordenó retirar del mercado de Santa Fe la grasa marca La Chacha al detectar un registro de Senasa falso y que no cumplía la rotulación obligatoria

23 de enero 2026 · 08:58hs
La Assal de Santa Fe retiró del mercado, por estar falsificada, la grasa bovina marca La Chacha

El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (Assal), dispuso la prohibición total de la elaboración, tenencia, fraccionamiento, transporte, comercialización y exposición de una grasa refinada identificada como primer jugo bovino marca La Chacha, en todo el territorio santafesino.

La medida alcanza a comercios, distribuidores y cualquier canal de venta, y tiene como objetivo prevenir riesgos para la salud de la población.

Registro sanitario inválido y rotulación incompleta

El registro de Senasa corresponde a otra marca y no declara la información obligatoria, por lo que el producto es falsificado y no cumple con el Código Alimentario Argentino, resultando ser ilegal.

La Assal verifica que los productos alimenticios cumplan con la legislación alimentaria vigente; que los rótulos cuenten con toda la información obligatoria; y que esa información sea cierta y correcta, a fin de brindar herramientas a los consumidores de alimentos garantizando la salud de todos.

Según informó la Assal, el producto presentaba irregularidades en su identificación sanitaria. En particular, utilizaba un número de registro del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) que corresponde a otra marca, además de no declarar información obligatoria exigida por la normativa vigente.

Estas falencias lo convierten en un alimento ilegal, al infringir disposiciones del Código Alimentario Argentino, que establece los requisitos mínimos de rotulación, trazabilidad y control para productos destinados al consumo humano.

Datos de la grasa retirada por Assal

Con el fin de alertar a la población y facilitar su identificación, la Assal difundió los datos completos del producto alcanzado por la medida:

  • Producto: Primer jugo bovino, grasa refinada

  • Marca: La Chacha

  • Registro Senasa declarado: N.º 1148 01330/5

  • Peso neto: 1 kilo

  • Fecha de vencimiento: abril de 2026

Desde el organismo provincial recomendaron no consumir el producto y dar aviso a las autoridades sanitarias en caso de encontrarlo a la venta.

