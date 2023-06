verduras precios sequía (1).jpg

El titular de la Sociedad de Quinteros aclaró que las lluvias de los últimos días no afectaron su producción: "Acá llovió despacio, fueron chaparrones y no hubo viento. Lo que sí hubo fue granizo hace aproximadamente 10 días en Arroyo Aguiar, donde ahí barrió una quinta que hay, pero significaría 5% de toda la zona, así que no afecta a la producción. No pasa lo que pasó en Entre Ríos que tuvieron lluvias abundantes de más 100 milímetros en pocas horas, acá drenó bien, ya pasó la sequía, la superamos".

verduras precios sequía (2).jpg

De acuerdo a los especialistas el fenómeno de El Niño traerá lluvias de hasta 280 milímetros de agua por evento. Al respecto, expresó: "Les estamos recomendando a los políticos que presten mucha atención a los desagües. Los de Monte Vera los veo preparados y el de Recreo también, pero no así en Santa Fe, donde en Aristóbulo del Valle está todo tapiado de yuyos. Limpiaron hasta el reservorio, pero este sigue sucio sobre Av. General Paz. Con las grandes lluvias el agua de Recreo desemboca en Monte Vera y una parte va para Santa Fe, donde además se junta lo que sale de calle Gorriti y Aristóbulo, es un problema que tenemos cada vez que llueve, pero es por la falta de hacer algo previsible. Hay y hubo tiempo para trabajar en la sequía y por ahí no se aprovechó totalmente, después salen todos apurados a limpiar desagües cuando el daño ya está ocasionado. Este problema lo veo en Santa Fe, un abandono total, de Aristóbulo del Valle y General Paz para el norte".

