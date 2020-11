Legisladores afirman que la provincia no tiene intenciones de hacer el gasoducto de la costa

En este sentido Garibaldi manifestó que: “El gobierno provincial está abandonando la obra del Gasoducto de la costa de hecho. Esto tiene una consecuencia clara, que es que los vecinos de Colastiné no van a tener gas natural al menos por los próximos 4 o 5 años. Menosprecian un trabajo enorme de la gente; no sólo de una gestión, sino de la gente”.

“Solicitamos saber qué acciones de trabajo se implementaron y coordinaron entre los gobiernos locales a beneficiar; y cuáles fueron los estudios técnicos y económicos realizados a los fines de confrontar los costos que demandaría esta nueva propuesta contra los costos para realizar, al mismo tiempo, el Gasoducto la Costa” consideró el diputado Basile.

Por su parte la ex secretaria de energía de la provincia, Verónica Geese, sostuvo que: “Las partidas asignadas en el proyecto de presupuesto 2021 no alcanzan ni para licitar los caños necesarios para ninguno de los dos proyectos. Además, el que el gobierno provincial quiere hacer no tiene autorización del ENARGAS, no tiene Audiencia Pública, no tiene la distribución concedida. Es un Power Point, no avanzaron en nada de todo lo que hoy ya posee el proyecto original del Gasoducto de la Costa. Marcan una oposición, entre el proyecto que dejamos en nuestra gestión y esta iniciativa, que no existe. Se pueden hacer ambos proyectos, así que es evidente que lo que sí existe es falta de voluntad política, y la intención de no reconocer ni retomar nada de la gestión anterior, por más que esté bien hecho y beneficie a los santafesinos, ojalá me equivoque pero parece un intento de dilatar”.

paco gasoducto.jpg El concejal Paco Garibaldi y su par Laura Spina, el diputado provincial Sergio Basile y la ex secretaria de Energía de la provincia Verónica Geese mantuvieron un encuentro virtual Prensa Paco Garibaldi

En el concejo

El proyecto ingresado en el concejo municipal lleva la firma de la concejala Laura Spina y de Paco Garibaldi, otros concejales y concejalas del Bloque del Frente Progresista Cívico y Social. En el mismo se solicita información al gobierno provincial de lo que se presentó como el “Gasoducto Metropolitano”.

Entre algunas de las dudas que surgen de los ediles del Frente Progresista Cívico y Social se destacan: si se realizaron estudios de factibilidad que permitan su conexión al GNEA, otorgado por IEASA (Integración energética argentina S.A., ex ENARSA), como así también estudios de pre-factibilidad de disponibilidad del caudal de gas necesario para el proyecto de referencia; Si cuentan con la autorización de ENARGAS para realizar la obra; ¿Cuál es el punto de interconexión otorgado por la empresa que realiza la operación y mantenimiento del GNEA?; ¿Quién es el representante técnico que firma el proyecto, remitiendo copia del contrato y detallando sus antecedentes técnicos?; ¿Qué empresa realizará la prestación del servicio de gas a los vecinos y vecinas afectados por esta obra?, entre otras.

Por su parte la concejala Spina reconoce: “Presentamos este proyecto en el Concejo ya que el gasoducto tiene una zona de influencia en el área metropolitana y los vecinos de Colastiné están esperando mucho esta obra. No se entiende este nuevo proyecto, tiene un cambio de ubicación que desde el punto de vista técnico y práctico implica una importante mayor demora”.

“Nos preocupa saber cuáles fueron los estudios técnicos y económicos realizados a los fines de confrontar los costos que demandaría esta nueva propuesta, con los costos para realizar el anterior proyecto del gasoducto de la Costa, o sin ir más lejos saber qué acciones de trabajo se implementaron y coordinaron entre los gobiernos locales a beneficiar. Y otro dato que no nos parece menor es el grado de avance respecto de los estudios de impacto ambiental y estudios técnicos de daño ambiental producto del cruce sobre el lecho de la laguna Setúbal, como así también, indicar quiénes serán los especialistas que realizarán dichos estudios. El proyecto del gasoducto de la costa no se realizó de un día para el otro, llevó años de estudio y trabajos, sorprende que ya tengan un proyecto en tan poco tiempo” finalizó la edil radical.