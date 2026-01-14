Licitan el nuevo sistema de videovigilancia con IA en Santa Fe: 2.000 cámaras, identificación facial y lectura de patentes

El acto se realizará este jueves al mediodía en el Data Center provincial. La inversión supera los 32 millones de dólares e incluye la incorporación de 2.000 cámaras, actualización de software, fibra óptica, capacitación y mantenimiento del sistema.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe encabezará este jueves a las 12 el acto de licitación del Programa Lince , un ambicioso plan que permitirá modernizar y ampliar de manera integral el sistema de videovigilancia en la ciudad de Santa Fe y su zona costera.

La iniciativa contempla una inversión oficial de U$S 32.143.664,88 y un plazo de ejecución de ocho meses para que el nuevo sistema esté plenamente operativo.

Con esta licitación, la Provincia avanzará en el paso de un modelo de videovigilancia tradicional a una arquitectura abierta e inteligente, que integrará las 600 cámaras actualmente en funcionamiento con la incorporación de unas 2.000 nuevas cámaras dotadas de Inteligencia Artificial (IA) avanzada.

LEER MÁS: Santa Fe avanza con la flagrancia virtual y el uso de inteligencia artificial para combatir el delito

Centro de Datos Principal de la Provincia

El proyecto también incluye la adecuación eléctrica y de conectividad del Centro de Datos Principal de la Provincia, ubicado en San Martín 1339, en la capital provincial.

El sistema que se implementará en Santa Fe será similar al que ya funciona en la ciudad de Rosario, donde opera la Unidad Lince, que tendrá a su cargo la gestión de las plataformas de Inteligencia Artificial para ambas ciudades. La estructura operativa estará organizada en dos células de trabajo: una en Rosario, integrada por entre 8 y 10 policías especializados, y otra en Santa Fe, conformada por cinco efectivos capacitados específicamente.

Además, el Programa Lince contará con capacidad operativa para intervenir en hechos del interior provincial, a partir de la incorporación de cámaras que se integren a la nueva Red de Infraestructura Tecnológica y de Conectividad, promulgada por ley a fines de diciembre.

Más cámaras, fibra óptica y sistemas inteligentes

La inversión prevista incluye la adquisición e instalación de 2.000 nuevas cámaras, de las cuales 1.850 serán cámaras fijas y 150 domos. Según el detalle del proyecto, 1.765 dispositivos se colocarán en la ciudad de Santa Fe, 175 en Colastiné y 60 en Alto Verde.

En paralelo, se ejecutará un nuevo tendido de anillos de fibra óptica para interconectar 500 Puntos de Monitoreo con el Data Center provincial, garantizando mayor capacidad de transmisión y estabilidad del sistema.

El pliego licitatorio también contempla una actualización integral de los sistemas existentes, entre ellos la implementación de un sistema único de alertas para los operadores del Centro de Monitoreo, denominado CitySensAI, la actualización de toda la infraestructura Bosch, y la puesta en funcionamiento de nuevos sistemas de identificación facial y de patentes.

Asimismo, se incorporará el software de Inteligencia Artificial BriefCam, que permitirá el análisis forense de videos grabados, con búsquedas rápidas y la generación de alertas en tiempo real ante comportamientos sospechosos. Este sistema estará integrado con la Unidad Lince de Rosario y contará con la capacidad técnica para sumar cámaras de privados —como bancos, estaciones de servicio y comercios— y del municipio, ampliando la cantidad de “ojos” en la calle sin costos de infraestructura para el Estado.

Data Center, mantenimiento y capacitación

Para sostener el crecimiento del sistema, la licitación incluye la readecuación eléctrica y de datos de la Sala de Datos Principal del Data Center, con la incorporación de nuevo cableado estructurado, un sistema eléctrico redundante, control de acceso biométrico mediante reconocimiento facial y monitoreo ambiental, con el objetivo de asegurar el funcionamiento continuo de los servidores durante las 24 horas, los siete días de la semana.

Por último, el proyecto prevé el mantenimiento preventivo y correctivo por 24 meses de los puntos de monitoreo, la red de fibra óptica y el Data Center; la contratación de un equipo externo de profesionales en tecnologías por 35 meses; y un plan de formación específico para operadores y fuerzas de seguridad en el uso de las nuevas herramientas de Inteligencia Artificial.