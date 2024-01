Los desafíos de la industria del cine en Santa Fe ante los cambios que propone la ley ómnibus

Ante estas propuestas, figuras del arte argentino de todo el país se expresaron en contra del proyecto, con presentaciones que trascendieron en los últimos días, como la de Santiago Mitre, director de “Argentina, 1985”. El cineasta pidió por la continuidad de las políticas que favorecen al sector. En ese sentido, aseguró que el cine "se autoabastece”: “El cine no pide plata, pide que se mantenga la ley que le permite seguir autofinanciándose".

En Santa Fe, actores de la cultura local también expresaron su rechazo a la ley. En diálogo con UNO Santa Fe, Guillermo Arch, presidente del Cine Club y del Cine América, expresó: “En lo que es estrictamente cine, la verdad que es un poco desalentador el panorama que presenta esta ley, porque implica un fuerte desfinanciamiento del Instituto de Cine –Incaa–, que es el ente regulador, que es autárquico, de la actividad cinematográfica, tanto de la exhibición como de la producción”.

guillermo arch.jpg Guillermo Arch, presidente del Cine Club Santa Fe. José Busiemi / UNO Santa Fe

Según detalló el referente, la eliminación de aportes de cableoperadores representa una disminución de alrededor del 70% de los ingresos del Instituto, lo que afectará a las producciones audiovisuales nacionales, que “tienen asistencia económica, por lo menos en una parte, del instituto y es una gran cantidad de gente la que trabaja en la industria, cientos de miles de personas” especificó Arch.

Respecto a las razones por las que el gobierno nacional plantea estos cambios, el presidente de la asociación puntualizó que se trata de un sector que “genera divisas”. Esto, frente a los planteos sobre el costo económico de continuar contribuyendo al sostenimiento de la industria, que se esgrimen en el debate del proyecto de ley: “Salvo que sea una cuestión estrictamente ideológica, económicamente no cierran los argumentos para cerrarlo”.

En ese sentido, remarcó que algunos referentes actuales como Lucrecia Martel y Mitre comenzaron con producciones apoyadas por el Incaa: “De toda esa producción más chica, después salen los verdaderos referentes. Con que te lleguen dos (trabajadores de la industria) de 100, directamente se paga solo, en lo estrictamente económico”.

cine america.jpg Jose Busiemi

El impacto de los cambios en Santa Fe

A nivel local, Arch destacó que, si se aprueba la ley, prevén cambios a causa de la desregulación en la actividad. Si bien recordó que no hay regulación en materia de valor de entradas, anticipa una dificultad para competir con los actores dominantes del mercado.

En lo que respecta al Cine Club, que tiene su propia sala ubicada en 25 de Mayo 3075, detalló que se sostiene en base del aporte de los socios y que las principales dificultades para su normal funcionamiento fueron históricamente las crisis económicas, en mayor medida que los cambios en soportes o modo de visionado. “Si la gente no puede pagar la cuota ¿Qué se le va a hacer? Aparte, en una actividad como el cine, que es lo primero que se recortan, las salidas”, se lamentó. Y agregó: “El futuro lo vemos con mucha cautela, no somos muy optimistas. Sin duda lo que se viene no es un período de expansión”.

Otro aspecto que se ve afectado ante las crisis, además de la caída en la venta de entradas y disminución de socios, es el aumento de los costos: “Las distribuidoras más chicas no pueden acceder al mercado de dólares para traer cine y comprar derechos en otros países”.

Ante este panorama, desde la organización se encuentran acompañando a colectivos culturales en las protestas contra la aprobación de la ley: “Somos un representante del cine enmarcado en todo un movimiento cultural. Es nuestra forma de hacer sentir la voz, entonces sí, estamos acompañando y yendo a las marchas y a las firmas de protesta”.

El futuro de la industria del cine nacional

Con las modificaciones que plantea la ley ómnibus, el presidente del Cine Club avizora qué ocurrirá con la industria cinematográfica local: “La producción nacional va a quedar en las manos de los últimos grandes actores económicos que aparecieron después de la pandemia, que son las plataformas. Serán los únicos con capacidad de producción de cine”.

Además, se mostró preocupado por el futuro de los trabajadores del sector: “Hay que ver cómo se reacomoda todo el recurso humano que hay alrededor de la producción actual. Pueden llegar a perder su trabajo”.

En conclusión, Arch señaló que hay argumentos “para potenciar la producción” y destacó la importancia de la industria argentina de cine a nivel regional y mundial. “A muchos les interesaría tener el nombre que tiene Argentina en términos de cine” resaltó.

Por último, el referente local mostró su preocupación ante la posibilidad de que la ley haya sido impulsada por otros motivos, y no solo por el aspecto económico: “Si la cuestión por la cual se hace esto es estrictamente ideológica, bueno, es para preocuparse porque significa una imposición que tiene sus aristas antidemocráticas”.

