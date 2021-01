LEER MÁS: Una funcionaria del gobierno provincial sufrió un robo piraña

ataque autopista 1.jpg Ataque en la autopista Santa Fe-Rosario. Chocaron con una piedra y los asaltaron a punta de escopeta. Prensa Policía

La Circunvalación Oeste con su falta de iluminación en un largo trayecto entre la zona del Hipódromo y el intercambiador de la Ruta 70; los ingresos y egresos a la ciudad por autopista Santa Fe-Rosario, entre el puente del río Salado y la intersección de Iturraspe y avenida Perón; la Circunvalación a la altura de calle Mendoza en la zona de barrio Santa Rosa de Lima y también en el área del cruce con el puente peatonal entre los barrio Varadero Sarsotti y Centenario; la Ruta Nacional 168 a la altura de barrio La Guardia, en su intersección con el ingreso a Ruta Provincial 1; todos ingresos principales a la capital de la provincia donde se registran y se registraron diversos hechos de inseguridad.

Las historias y casos de inseguridad son diversos y llegan a la opinión pública cuando, en un corto período de tiempo, se concretan en cantidades. Pero la realidad indica que la problemática de los ataques a conductores que transitan por las rutas de ingreso a la ciudad de Santa Fe, se manifiestan a diario. Muchos santafesinos, que ya conocen la situación y son víctimas de dichas agresiones, directamente eligen continuar su marcha (siempre y cuando puedan hacerlo) y bregar por su seguridad.

Esto se observa de forma cotidiana con los miles de vehículos que circulan a diario por el ingreso oeste a la ciudad, por la autopista Santa Fe-Rosario. El sector santotomesino comprendido por la zona de barrios cerrados y countries, que según estimaciones tiene más de 10 mil habitantes permanentes, se convirtió en el último tiempo en un claro ejemplo de la inseguridad reinante, con autos apedreados y cristales rotos de forma frecuente, normalmente en el trayecto entre el puente del Salado y la intersección de calle Iturraspe y avenida Perón.

Embed Asaltos en la autopista #SantaFe - Rosario: "Pensé que nos mataban a todos" https://t.co/OKS6e2CkH9 pic.twitter.com/BGaYTj9cou — Uno Santa Fe (@unosantafe) May 28, 2018

Lo mismo ocurre con la gente que vive en Sauce Viejo y viaja a diario por la autopista. La zona que circunda el barrio Las Vegas en Santo Tomé, también fue un sector gravemente y salvajemente afectado. De hecho, años atrás, se cercó con un tejido perimetral la zona para evitar los ataques a conductores. Según lectores de UNO Santa Fe, el patrullaje existente en el ingreso y egreso a la autopista Santa Fe-Rosario a la altura de Sauce Viejo, dejó de verse con cotidianidad.

Embed #SantaFe Conducía su camioneta en el acceso a la autopista y recibió un balazo que perforó uno de los vidrios https://t.co/MaSqJpTPWh pic.twitter.com/JgAZ147w9h — Uno Santa Fe (@unosantafe) June 2, 2018

Los últimos casos de ataques a conductores en los ingresos a Santa Fe tuvieron el mismo "modus operandi": arrojar objetos contundentes en el medio de la carpeta asfáltica como piedras, adoquines o postes de hormigón o cemento, con el objetivo de frenar la marcha de los vehículos por el impacto con los elementos contundentes, para luego realizar ataques "piraña" a punta de armas de fuego. Esto fue lo que ocurrió este martes con la familia paranaense que viajaba por la autopista Santa Fe-Rosario desde Venado Tuerto con destino a Paraná.

Otros de los accesos a la capital provincial más transitados, y que también durante muchos años sufrió episodios de inseguridad con los automovilista y colectivos que circulaban por la zona, es la Ruta Nacional 168. En las últimas horas, los vecinos de Colastiné y La Guardia, denunciaron a UNO Santa Fe el incremento y recrudecimiento de ataques a vehículos.

En definitiva, y a la luz de los reiterados hechos de ataques que se registraron en los últimos días, desde el Ministerio de Seguridad analizan por estas horas aumentar el patrullajes en los sectores más "calientes", apostando al "factor sorpresa" de los chequeos e inspecciones. No obstante, los episodios de inseguridad contra automovilistas continúan registrándose a diario, y por fortuna, todavía no se reflejaron circunstancias fatales; hoy en día, se habla de vuelcos de vehículos, piedrazos y rotura de cristales en autos y colectivos, ataques "piraña" y hasta balazos en los laterales de autos; en el mientras tanto, las certezas en materia de seguridad no llegan, y para los conductores que circulan por las zonas de ingreso a la ciudad de Santa Fe, no les queda otra opción que contar con la fortuna necesaria para no convertirse en una víctima más.