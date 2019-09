A un día de la aprobación de ley de emergencia alimentaria en el Congreso Nacional, desde el movimiento Los Sin Techo hicieron un análisis de la situación que se vive en los barrios excluidos de la ciudad de Santa Fe. Uno de sus representantes, José Luis Zalazar brindó detalles e hizo un especial petición a las autoridades electas que asumirán el sus cargos el 10 de diciembre.

"Es un tema serio que requiere respuestas rápidas como se dieron por ejemplo ayer en con la ley de emergencia alimentaria. Nosotros desde Santa Fe vemos que ha crecido la indigencia, en un marco donde hay más de dos mil ranchos con 3200 familias que son indigentes, que no tienen para comer", expresó Zalazar en el programa Santa Fe Directo.

El 35 por ciento de chicos de 4 a 5 años están desnutridos y mal nutridos

Asimismo, indicó: "Hoy una familia tipo parar poder alimentarse con dos chicos necesita 12.800 pesos que no los tiene porque la Asignación Universal por Hijo puede llegar a 4500, le faltan 8300".

"¿Por qué no los tienen? Porque las changas se terminaron. Albañil, cortapasto, empleado doméstica, pintor, todos esos oficios que eran de los pobres se terminaron. Sumemos que en los 25 comedores en los que nosotros estamos trabajando, más los 20 jardines maternales, y sabemos que el 35 por ciento de chicos de 4 a 5 años están desnutridos y mal nutridos. Es obsceno decir que tengamos desnutrición en estos chicos, es escandaloso. En realidad, todas las familias pobres están mal alimentadas", agregó.

En relación a la dificultad de llevar adelante un presupuesto con finas solidarios en medio de una crisis económica, Zalazar señaló: "El problema es que hay que estar día a día con esto. Tenemos en los comedores 50 chicos más que quieren comer. En la oficina del Colegio Mayor Universitario tenemos todos los días 50 familias para comer. Entonces cambió la estructura social, antes de hablar de trabajo hay que hablar de dar de comer, darles una buena educación en la primaria, en la secundaria. Cuántos chicos de las villas llegan a la universidad. No soñemos con una ciudad universitaria como Santa Fe cuando tenemos el 35 por ciento de los niños que no come. Es grave".

El rancho trae desesperanza, desanimo, es una tumba.

"Argentina no puede sostener estos índices tan altos de exclusión, ni económicamente, ni políticamente ni socialmente, ni desde la educación o la religión. Esto es una bomba de tiempo. Ahora, hay una ley y hay que respetarla. Pero en 35 años de trabajo social vemos sostenidamente esta pobreza que no se ha solucionado. En el crecimiento poblacional nacen casi tres mil chicos en la marginalidad. Por eso, el intendente, el gobernador y el presidente que asuma en diciembre tienen que saber que cada día que se despiertan hay un rancho más en Santa Fe. Son 30 ranchos por mes, casi 400 por año. Hay que resolverlo. Hay que resolverlo porque nacen en una tumba. El rancho trae desesperanza, desanimo, es una tumba. Nadie puede instruirse en un rancho, nadie puede educarse, ni puede tener una familia en un rancho como tenemos nosotras. Después hablamos de ideología y de trabajo, pero lo primero es la alimentación para sacarlos de esas tumbas que son 2200 en Santa Fe hoy", argumentó.

En relación al acceso al alimento en los comedores que administra Los Sin Techo, Zalazar señaló: "Estamos trabajando con siete u ocho productos. Lo más difícil es la leche. Después, arroz, polenta, azúcar, fideos, aceite, entre otros, que van aumentando todos los días. Hicimos un cálculo en mercados de barrio y de ahí decimos que sin casi 13 mil pesos las 1880 calorías necesarias para los chicos no llegan, y las 2770 caloría no llegan a los adultos".

Sobre las donaciones detalló: "Tenemos apoyo pero ha disminuido, como en la clase media ha disminuido los trabajos que antes eran de los pobres. Las empresas que nos han ayudado muchísimo han disminuido con las donaciones porque la situación económica atraviesa a todos. Ellos empiezan a sufrir. Pero pienso que se puede revertir, llegar a la indigencia cero. Con 25 millones de pesos por mes el gobernador puede decir indigencia cero, es posible".