Lunes feriado en Santa Fe: nubes, posibles lloviznas y una semana con temperaturas agradables La ciudad comenzó el feriado con 12,7° y se espera una máxima de 21°. Aunque podrían registrarse precipitaciones débiles entre lunes y martes, el pronóstico prevé condiciones mayormente estables y máximas de entre 21° y 22° hasta el jueves. 12 de octubre 2026 · 08:38hs

gentileza El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este lunes feriado en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada mayormente nublada y con una temperatura de 12.7º a las 8.30 de la mañana y una máxima prevista de 21°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, se mantiene la configuración de las masas de aire similar a la de ayer, con ingreso de aire superficial principalmente desde el sur/sureste, con pequeñas oscilaciones hacia el este, mientras que en altura vuelve a predominar el ingreso de aire desde el oeste/noroeste. Esta situación permite que si bien las condiciones se mantienen estables, tanto durante la jornada de hoy como en la de mañana martes, existe la posibilidad de algunas lluvias débiles y dispersas o lloviznas, producto de la configuración de las masas de aire. No obstante ello, en general las condiciones deberían ser mayormente buenas y estables a lo largo de la semana, con temperaturas que si bien se mantienen en general constantes, presentan una muy suave tendencia en ascenso, sobre todo en las máximas.

Martes con cielo mayormente nublado, con algunos mejoramientos temporales, sobre todo durante las primeras horas del día y hacia la tarde o tarde/noche. Condiciones estables con alguna posibilidad de lluvias débiles o lloviznas durante la mañana. Temperaturas en suave descenso de las mínimas, 11º y poco cambio de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste.

En tanto para el miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 12º y máxima 22º. Vientos leves a moderados predominando del sector este/sureste. Por lo tanto el jueves se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio de las mínimas, 12º y suave descenso de las máximas, 21º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/sureste. • LEER MÁS: Pronóstico trimestral del SMN: Santa Fe se prepara para una primavera más lluviosa de lo normal