Marcha bajo la consigna "No al ajuste en discapacidad"

Este jueves distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad se manifestarán frente a la cartera provincial de Salud para reclamar por la situación que se vive en el sector.

Mariano Perini, secretario general de Asociación Civil de Prestadores Independientes de Discapacidad y Afines de Santa Fe explicó a UNO Santa Fe: "El gobierno provincial a través de su unidad de gestión provincial (UGP) del programa incluir salud se aparta arbitrariamente de los aranceles por nomenclador no cumpliendo leyes nacionales ni provinciales vigentes. Además reclamamos que no se están cumpliendo las mesas de trabajo, y tampoco están haciendo el pago de las prestaciones a tiempo. Están atrasadas las partidas con la inflación actual".

La movilización es convocada por dos organizaciones; Acdisfe y el Foro Metropolitano de Promoción de los derechos de las personas con discapacidad. "Van a participar familiares y las personas con discapacidad mismas. También transportistas de toda la provincia, viene gente de Villa Guillermina, Rufino, Reconquista, Avellaneda, Venado Tuerto, Rosario, entre otros. También acompañarán el reclamo profesionales de la salud como asistentes sociales, terapistas ocupacionales, dueños de pequeños hogares. La actividad está en crisis, en emergencia y no recibimos ninguna respuesta ni formal ni informal del Estado provincial que actualmente es el responsable del financiamiento de estas actividades", agregó Perini.

"Será por el abandono que hay a un montón de situaciones: no se entregan descartables o son de mala calidad y en poca cantidad, no hay remedios, no hay turnos porque la red pública está saturada para personas con discapacidad y además los que necesitan el carné de discapacidad tienen turnos para seis o siete meses. El reclamo no es solo de prestadores sino que las familias son las más perjudicadas. Los trabajadores estamos sufriendo el desfinanciamiento, pero las personas con discapacidad están sufriendo el abandono del Estado. Este tipo de políticas públicas regresivas y la ausencia de un plan y de funcionarios profesionalizados en discapacidad y con empatía genera exclusión y aleja al Estado de los ciudadanos", indicó el secretario general.

Por último demandó: "Precarizar las prestaciones de discapacidad es el primer paso hacia la discriminación de los beneficiarios y el abandono de personas con discapacidad por parte del Estado provincial. Por una provincia cada vez más inclusiva, a los derechos los defendemos entre todos, no al ajuste en discapacidad. El reclamo es multidisciplinario. La emergencia es nacional. Del Estado nacional hay abandono total y desde la creación de agencia nacional de discapacidad en el 2016, la provincia ha improvisado de manera permanente y no tiene un plan de contención que es lo que reclamamos. Decisión política y sensibilidad social para afrontar una situación y que no estén haciendo la plancha hasta el 10 de diciembre para dejarle un problema irresoluto al gobierno entrante".