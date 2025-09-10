Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

Miércoles con sol y temperaturas de primavera para la ciudad de Santa Fe

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

10 de septiembre 2025 · 07:46hs
El comienzo de miércoles en la ciudad de Santa Fe fue con cielo despejado, fresco y húmedo con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 13.2º, ST: 11.5º, y se espera que la máxima alcance los 27º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son relativamente estables y se observa en la región que mientras en altura predomina el ingreso de aire relativamente frío, en superficie hacen lo propio corrientes algo más cálidas. Esta situación genera que la jornada presente una leve perdida de estabilidad, con el consiguiente aumento de las temperaturas por el aporte de estas corrientes superficiales. No obstante ello, también se observa el avance de una masa de aire relativamente fría, la cual ingresaría entre últimas horas de hoy y la jornada de mañana, permitiendo esto el reacomodamiento de los registros térmicos a rangos más lógicos para la época del año que se transita.

Jueves con cielo despejado, o con leve nubosidad y condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 9º y máxima 23º. Vientos leves a moderados predominando del sector sur/suroeste, rotando al sureste y disminuyendo su intensidad a lo largo del día.

En tanto para el viernes se espera cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable por momentos y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio y suave tendencia en descenso de las mínimas, 8º y máxima prevista de 24º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al este/noreste por momentos.

Por último, sábado con cielo con alguna nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones estables a relativamente estables con temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso de las mínimas, 9º y máxima 24º. Vientos moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Aumento del boleto en colectivos interurbanos de Continental: conocé las nuevas tarifas vigentes desde este miércoles

Condenaron a cinco años de prisión a la mujer que intentó matar a su cuñada en pleno centro de Santa Fe

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

Tres "viudas negras" golpearon y desvalijaron a un vecino de barrio Villa Setúbal

