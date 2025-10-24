Uno Santa Fe | Santa Fe | recompensa

Ofrecen una millonaria recompensa para quienes aporten datos del homicidio de Francisco Villagoiz

El Poder Ejecutivo, en un trabajo coordinado con el MPA, busca información para individualizar a los coautores del homicidio cometido el 13 de septiembre

24 de octubre 2025 · 12:54hs
El Poder Ejecutivo de Santa Fe ofrece una recompensa a quien aporte datos sobre el homicidio de Francisco Villagoiz en Sauce Viejo el pasado 13 de septiembre

El Poder Ejecutivo de Santa Fe ofrece una recompensa a quien aporte datos sobre el homicidio de Francisco Villagoiz en Sauce Viejo el pasado 13 de septiembre

Se ofrece una recompensa de 16 millones de pesos para las personas que aporten datos útiles para esclarecer el homicidio de Francisco Villagoiz, cometido el sábado 13 de septiembre en su vivienda en Sauce Viejo, departamento La Capital. Así lo dispuso el Poder Ejecutivo, en el marco del trabajo coordinado que realiza con el MPA.

La investigación penal está a cargo del fiscal Gonzalo Iglesias, quien explicó que “el pedido de colaboración a la ciudadanía tiene como objetivo recabar información certera que permita individualizar a los coautores del hecho delictivo”.

Comunicarse al correo electrónico [email protected]

Quienes tengan datos para brindar pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected]. Por su parte, también se puede brindar la información al 911 y/o al 0800–444–3583.

Si se corrobora la relevancia y la credibilidad de esos aportes, se notificará al Ministerio de Justicia y Seguridad para que se entregue la recompensa correspondiente.

Por otro lado, en todos los casos se mantendrá en extrema reserva la identidad de las personas que brinden información. De ser necesario, además se dará intervención a los Programas de Protección de Testigos de los poderes ejecutivos provincial y nacional.

