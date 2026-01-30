Uno Santa Fe | Santa Fe | barrio Las Flores

Operativo de saturación en barrio Las Flores: buscan frenar las "noches de descontrol" y ruidos molestos

La Municipalidad y la Policía de Santa Fe desplegaron controles conjuntos tras las reiteradas denuncias de los vecinos. El secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, advirtió que estos grupos utilizan logística por WhatsApp para evadir los puestos de control.

30 de enero 2026 · 20:12hs

30 de enero 2026 · 20:12hs
Freno al descontrol en el norte de la ciudad. Intenso operativo de control vehicular en barrio Las Flores.

Con el objetivo de recuperar la tranquilidad en uno de los sectores más afectados por los disturbios nocturnos, la Municipalidad de Santa Fe, en coordinación con el Gobierno Provincial, llevó adelante un operativo especial en barrio Las Flores tras los múltiples reclamos de los vecinos.

La intervención surge como respuesta directa a las denuncias por riñas, ruidos molestos y picadas que mantienen en vilo a los residentes de la zona norte.

El operativo, que se extendió desde las 23 del jueves hasta la madrugada de este viernes, arrojó como saldo inicial la requisición de 80 vehículos, con la retención de dos autos y dos motocicletas en el barrio. Sin embargo, al sumar los controles en otros puntos estratégicos de la capital, el número de retenciones ascendió a 32 motos y 10 automóviles que no cumplían con las normativas vigentes.

LEER MÁS: Las Flores II: denuncian "noches de descontrol total" y "calles que se convierten en pistas de carreras"

El desafío de los grupos "nómades" y la movilidad de los infractores

El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, explicó que la problemática tiene una complejidad particular debido a la movilidad de los infractores. “Sabemos que estas acciones generan una perturbación muy grande. Es de difícil contención porque son grupos que migran permanentemente de lugares”, señaló el funcionario en diálogo con Sol Play..

Según detalló Mastropaolo, estos grupos cuentan con una logística aceitada:

Uso de tecnología: se comunican vía WhatsApp para alertar sobre la ubicación de las patrullas.

Derivación: al detectar presencia policial, se trasladan hacia otras zonas de la ciudad para continuar con los disturbios.

Permanencia: el municipio busca ahora establecer operativos "fuertes y con mucha permanencia" para evitar que los infractores regresen apenas se retira el control.

LEER MÁS: Escándalo en barrio Las Flores: chocó una torre, dejó la patente y se desató una "batalla campal"

Un trabajo articulado

Del procedimiento participaron la Dirección de Control de Tránsito y la Dirección de Control de Convivencia, con el soporte fundamental de la Policía de Santa Fe, a través de la Brigada Motorizada y patrulleros. El funcionario destacó que se busca "pacificar" una zona convulsionada y validó el reclamo de los vecinos: “Tienen todo el derecho a exigir soluciones; nosotros vamos en este tipo de asistencia”.

Desde el Palacio Municipal hicieron hincapié en que la información brindada por los ciudadanos es vital para el éxito de estos despliegues. Mastropaolo recordó que el número 0800-777-5000 está disponible para denunciar irregularidades de forma confidencial. “El llamado nos da información estratégica para actuar en consecuencia y desarmar estas logísticas”, concluyó.

