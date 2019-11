Este viernes por la mañana, Maximiliano Pullaro habló sobre las firmas que junta la madre de Julio Cabal, Inés Massino, junto a otras madres que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad, para que no asuma la banca de diputado provincial.

Al ser consultado, respondió el ministro: "Primero el homicidio de Julio Cabal, como otros homicidios pero particularmente el de Julio Cabal, un homicidio en ocasión de robo, un hecho aberrante, entiendo el dolor de las madres, entiendo el dolor de la sociedad. Un hecho de esas características, que provocan y producen dolor en la sociedad, como el dolor que produjo en su momento el homicidio de Ciarrocca, Fabricio Zulatto, de Castelló. Son homicidios realmente aberrantes. Ante el dolor de las madres o ante el dolor de la sociedad, me cuesta poder manifestar o poder decir algo, simplemente me cuesta. Siento que se me ubica en un lugar de enemigo, a veces en función de este dolor. Y la verdad es que conmigo estas personas cuentan con un aliado, no con un enemigo".

"Yo trabajé muchísimo, muchísimo, estos años para que el delito pueda reducirse en la provincia de Santa Fe con todas lo que eso implica. Con una crisis económica recesiva que tuvimos en la República Argentina, con las dificultades que tuvimos y tenemos con las fuerzas de seguridad propias y con las que vinieron a colaborar en la provincia de Santa Fe. Realmente trabajamos mucho, pusimos la cara, pusimos el cuerpo para que la situación pueda mejorar y a veces se me pone en el lugar como si hubiese sido la persona que cargó el arma, que salió a robar y no como la persona que puso todos los recursos policiales para detener en este caso al homicida de Julio Cabal en tres o cuatro días como lo hizo la Policía de Investigaciones en función de las instrucciones que se van dando desde la fiscalía regional", continuó.

Por último, reiteró: "Soy el responsable político pero no soy la persona que cargó el arma, ni la persona que liberó en cuatro o cinco oportunidades al delincuente. De hecho nosotros fuimos quienes detuvimos a ese delincuente en cinco oportunidades, investigamos y en tres o cuatros días lo teníamos nuevamente tras las rejas con elementos probatorios para que el mismo tenga una prisión preventiva por el plazo de la ley. La verdad es que me cuesta discutir con personas que están sufriendo tanto. Y me hago responsable, pero creo que en mí las madres del dolor tienen que encontrar un aliado, que de hecho lo demostré en estos 47 meses de gestión, y no un enemigo".

Cabe recordar que Massino le dijo a UNO Santa Fe a un mes del homicidio de su hijo: "Por supuesto que espero que Maximiliano Pullaro no se siente en la Legislatura, definitivamente. Si no sirvió para una cosa tampoco va a servir para la otra evidentemente. Aparte esto que viene con las listas eternas que tenemos que fumarnos en cada elección, que conocés al de la foto y por ahí te suena la cara. Es terrible el nivel de políticos que lamentablemente tenemos y así estamos".