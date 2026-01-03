Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

El gobernador de Santa Fe se sumó al pronunciamiento de la Unión Cívica Radical tras la captura de Nicolás Maduro, con críticas al régimen venezolano y un llamado a respetar el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza.

Luego del anuncio de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela , el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió que “ la única salida a la crisis es democrática, pacífica y constitucional ”. El mensaje fue replicado este sábado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , quien se alineó con la postura oficial de su partido.

A diferencia de otros referentes políticos argentinos, el mandatario provincial optó por adherir al pronunciamiento institucional de la UCR tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores . “ No hay estabilidad posible sin elecciones libres, transparentes y competitivas ”, señala el comunicado difundido por el radicalismo.

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

El jefe de la Casa Gris compartió el documento a través de sus redes sociales y se sumó al repudio al régimen con sede en Caracas. En ese marco, el comité nacional del partido afirmó: “En Venezuela gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silencia a quienes piensan distinto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/UCRNacional/status/2007496584435785780&partner=&hide_thread=false COMUNICADO: Venezuela libre y democrática pic.twitter.com/fzftYPO5HP — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) January 3, 2026

El posicionamiento tras el ataque en Venezuela

Durante la tarde, Pullaro se sumó a la lista de dirigentes que respaldaron un “llamado a la paz en la región”, luego del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque en la capital venezolana. Desde la UCR recordaron que “hemos condenado una y otra vez el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro, que desconoció sistemáticamente la voluntad popular”.

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

El comunicado remarcó que la postura del partido frente a la situación actual en Venezuela no implica un cambio de posición, sino la ratificación de una línea histórica. “El radicalismo reafirma que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional”, sostiene el texto.

Si bien las críticas al gobierno de Maduro fueron contundentes, la UCR no avaló la acción militar impulsada por Estados Unidos. En ese sentido, sus referentes manifestaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto por el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza”.

El documento también incluyó un pedido a la Cancillería argentina para que garantice el “especial cuidado” de las personas que se encuentran en Venezuela. Además, expresó la solidaridad con el pueblo venezolano, tanto con quienes permanecen en el país como con quienes se vieron obligados a emigrar, especialmente aquellos que viven en Argentina.