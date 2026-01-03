Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

El gobernador de Santa Fe se sumó al pronunciamiento de la Unión Cívica Radical tras la captura de Nicolás Maduro, con críticas al régimen venezolano y un llamado a respetar el derecho internacional y la prohibición del uso de la fuerza.

3 de enero 2026 · 17:09hs
Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela y afirmó que la única salida es democrática

José Busiemi

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela y afirmó que "la única salida es democrática"

Luego del anuncio de la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, el comité nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) advirtió que “la única salida a la crisis es democrática, pacífica y constitucional”. El mensaje fue replicado este sábado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien se alineó con la postura oficial de su partido.

A diferencia de otros referentes políticos argentinos, el mandatario provincial optó por adherir al pronunciamiento institucional de la UCR tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. “No hay estabilidad posible sin elecciones libres, transparentes y competitivas”, señala el comunicado difundido por el radicalismo.

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

El jefe de la Casa Gris compartió el documento a través de sus redes sociales y se sumó al repudio al régimen con sede en Caracas. En ese marco, el comité nacional del partido afirmó: “En Venezuela gobierna una dictadura que persigue, encarcela, expulsa y silencia a quienes piensan distinto”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/UCRNacional/status/2007496584435785780&partner=&hide_thread=false

El posicionamiento tras el ataque en Venezuela

Durante la tarde, Pullaro se sumó a la lista de dirigentes que respaldaron un “llamado a la paz en la región”, luego del anuncio realizado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque en la capital venezolana. Desde la UCR recordaron que “hemos condenado una y otra vez el proceso autoritario llevado adelante por Nicolás Maduro, que desconoció sistemáticamente la voluntad popular”.

Maduro será juzgado en Estados Unidos: de qué lo acusan al líder venezolano

El comunicado remarcó que la postura del partido frente a la situación actual en Venezuela no implica un cambio de posición, sino la ratificación de una línea histórica. “El radicalismo reafirma que la única salida legítima y sostenible a la crisis venezolana es democrática, pacífica y constitucional”, sostiene el texto.

Si bien las críticas al gobierno de Maduro fueron contundentes, la UCR no avaló la acción militar impulsada por Estados Unidos. En ese sentido, sus referentes manifestaron: “Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto por el derecho internacional y los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, en particular la prohibición del uso de la fuerza”.

El documento también incluyó un pedido a la Cancillería argentina para que garantice el “especial cuidado” de las personas que se encuentran en Venezuela. Además, expresó la solidaridad con el pueblo venezolano, tanto con quienes permanecen en el país como con quienes se vieron obligados a emigrar, especialmente aquellos que viven en Argentina.

Pullaro mensaje UCR
Noticias relacionadas
Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Seguridad: 2024 y 2025, los años con menos homicidios del siglo en la provincia

Santa Fe consolida su baja histórica de homicidios: 2024 y 2025, los años menos violentos del siglo

El reclamo de la familia de los primos Cabrera. La embarcación en la cual hallaron los dos cuerpos sin vida

"Los mataron como a perros": el desgarrador reclamo de la familia de los primos acribillados en el río

el mapa de la crisis empresaria: la provincia de buenos aires y santa fe encabezan el ranking de conflictos

El mapa de la crisis empresaria: la provincia de Buenos Aires y Santa Fe encabezan el ranking de conflictos

Lo último

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: La única salida es democrática

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Último Momento
Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Colón aceleró y está muy cerca de incorporar al delantero Lucas Cano

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: La única salida es democrática

Pullaro replicó el mensaje de la UCR sobre Venezuela: "La única salida es democrática"

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Santa Fe inició 2026 con múltiples ablaciones de órganos y sumó un operativo clave en Rafaela

Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

Pullaro participó en Reconquista del Jaaukanigás y destacó la inversión provincial en el norte de Santa Fe

Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa: el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

"Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa": el mensaje de Corina Machado tras la detención de Maduro

Ovación
Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Buen arranque de los argentinos en el prólogo del Rally Dakar 2026

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Los argentinos que corren el Dakar 2026: Benavides y una delegación histórica

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Pese al gran triunfo de Báez, Argentina perdió ante Estados Unidos

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

Argentina y Uruguay vuelven a verse las caras en un clásico de leyendas

¿Se acaba la ilusión de Boca? Dybala dispuesto a seguir en la Roma

¿Se acaba la ilusión de Boca? Dybala dispuesto a seguir en la Roma

Policiales
Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Juego clandestino en Santo Tomé: allanamiento en el Club de Campo El Paso, dos trasladados y secuestro de dinero y bienes

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Una violenta pelea dejó a un hombre al borde de la muerte con hundimiento de cráneo: hay un presunto agresor detenido

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Violencia en B° Los Troncos: dos delincuentes montados en una moto asesinaron a un hombre de 30 años a balazos

Escenario
Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Rompiendo Espejos empieza el año con el mejor tributo a Callejeros

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Cacho Deicas volvió a cantar los grandes hits de Los Palmeras en la Sessión #54 de Sin Miedo

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe