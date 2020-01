¿Qué pasa con el servicio de agua en algunos barrios de la ciudad?

En la jornada de este domingo, varios vecinos de distintos barrios de la ciudad hicieron llegar al Whats'app del UNO (342-6984114) imágenes y video de cómo salia el agua pasado el medio día en su casa.

En las mismas se puede ver los distintos grados de turbiedad, aún, en algunos casos con los filtros respectivos. Cabe destacar que no hubo anuncio alguno sobre problemas o trabajos a realizarse que podrían modificar la calidad del agua, adviertiédoles de esta manera a los vecinos de barrio Guadalupe, María Selva y distintas partes del centro, lugares desde dónde llegaron los reclamos, sobre ello.

Algunos hicieron referencia que en el último tiempo, es una constante que se repite y que impide poder utilizar el servicio de agua potable, hasta a veces para poder lavar la ropa.

Uno se pregunta si la bajante del río podría tener alguna incidencia, pero desde aguas santafesinas ya había informado que, esto no alteraba de manera alguna el normal servicio del mismo, ya que la calidad del agua de las tomas no se veía modificada. "La bajante no altera las características físicas y orgánicas del agua del río y por lo tanto del agua que nosotros distribuimos ya potable", había afirmado hace un tiempo atrás al ser consultados sobre este tema.

Los controles de calidad de agua que lleva adelante la empresa abarcan todas las etapas del tratamiento de potabilización, comenzando por el agua cruda, luego en las etapas de tratamiento y a la salida de las plantas potabilizadoras o centros de distribución. La vigilancia de la calidad se extiende a todo el recorrido de las redes de agua.