¿Qué pasa con los viajes de egresados en Santa Fe?

Quienes están por finalizar su ciclo lectivo, ya sea la primaria y la secundaria, en su último año además de vivir todas las experiencias con si fueran las últimas y no perderse ningún momento de esto que termina, también está presente el último viaje del grupo junto, el viaje de egresados. Este año el país vive una situación excepcional, que hizo repensar muchas cosas que nos eran cotidianas y los viajes estudiantiles a Carlos Paz, Bariloche o Camboriú, son algunas de ellas, sin duda.

Para saber más de que es lo que pasa con el sector, UNO en la Radio, el programa que UNO Santa Fe tiene de lunes a viernes de 16 a 17.30 por FM Sol 91.5, consultamos a Andrés Ocampo, vicepresidente y gerente de operaciones de una de las agencias santafesinas que vende viajes estudiantiles.

Para la tranquilidad tanto de padres, como para la alegría de los chicos, lo primero que manifestó es que "los viajes no se suspenden, sino que se van a reprogramar y muy posiblemente a partir del mes de septiembre".

Al igual que otros sectores, el del turismo estudiantil también está a la espera de las decisiones del gobierno en lo que refiere a la duración de la cuarentena y los posibles protocolos a tener en cuenta desde ahora, para desarrollar la actividad, pero con el condimento de saber qué pasará con el transporte. Por otra parte también se está trabajando de antemano en las ideas de protocolo que se van a llevar adelante en los distintos hoteles, así como también los ómnibus y en los centros recreativos: excursiones y locales bailables, manteniendo los distanciamientos necesarios para prevenir la enfermedad.

Por otra parte manifestó además que "hay que tener en cuenta que el rubro del turismo estudiantil tiene hasta una legislación aparte dentro del rubro del turismo, que es una de las ramas más blindadas porque hasta hay un fideicomiso que garantiza siempre el viaje de los chicos ante cualquier eventualidad que surja".

En la ciudad de Santa Fe son 1.200 los egresados secundarios que ya tienen contratado su viaje, de este total son 1.000 quienes lo harán a Bariloche y unos 200 a Camboriú. En tanto lo que refiere a los chicos que terminan la primaria y viajan a Carlos Paz, en total son 2.300 alumnos.

"Los viajes a Bariloche en la ciudad de Santa Fe comienzan a partir del mes de julio, que es cuando comienzan las vacaciones. Este año la fecha era desde el 13 y se extendía hasta mediados de octubre, para retomar en diciembre –dijo Ocampo–, y los viajes de las escuelas primarias durante octubre, noviembre y diciembre a Villa Carlos Paz".

Viaje asegurado

"Si bien tenemos muchas preguntas y consultas, tanto de los padres como de los propios chicos sobre si el viaje se va a hacer o no, siempre les trasmitimos la tranquilidad de que el viaje se va a hacer. Nosotros experiencia como estas, si bien fueron en menor medida, dada la complejidad de la pandemia, ya la hemos pasado. Por ejemplo, algo similar pero sin cuarentena, fue lo que ocurrió en el año 2009 con la gripe H1N1 y con la erupción del Caulle Puyehue, el volcán en 2011. Esas dos veces se reprogramaron o se postergaron las fechas de salida, dado que por ejemplo no se viajó en julio, pero de mutuo acuerdo entre las partes y de manera particular con cada grupo y teniendo en cuenta la disponibilidad y los gustos, los viajes se hicieron, como los chicos lo tenían pensado. Solo hubo cambio de fecha", manifestó el responsable de la agencia de viajes local.

En relación al pago de las cuotas, manifestó: "Teniendo en cuenta que los viajes se comienzan a pagar desde un año antes de la fecha de salida, por lo menos, lo que debemos destacar es que la mayoría de los pasajeros continúa con el pago. Se hace con un sistema de cuponeras, que se abona en los locales de cobro o en la misma sucursal de la agencia de viajes, que si bien permanecieron cerrados durante esta cuarentena, a través de nuestro 0800, mail o redes sociales, se continuó con el pago con transferencias, principalmente para no atrasarse porque la voluntad de viaje existe, más aún teniendo en cuenta que es el último año del ciclo lectivo para los chicos y lo esperaron con muchas ansias pese a la situación excepcional que están viviendo".