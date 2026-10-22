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Chocaron cuatro camiones y dos camionetas en en el kilómetro 149,5 dela autopista Rosario-Santa Fe, altura de Santo Tomé

El siniestro vial múltiple ocurrió este jueves a las 11.20 en el kilómetro 149,5 altura Santo Tomé, en la mano que se dirige hacia el sur a la ciudad de Rosario. Mientras se remueven los vehículos, el tránsito circula por un solo carril. Trabajan en en lugar oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional y de la Policía de Santa Fe, y no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro vial.

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de octubre 2026 · 15:48hs
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Chocaron cuatro camiones y dos camionetas en en el kilómetro 149

Chocaron cuatro camiones y dos camionetas en en el kilómetro 149,5 dela autopista Rosario-Santa Fe, altura de Santo Tomé, sin heridos
Chocaron cuatro camiones y dos camionetas en en el kilómetro 149,5 dela autopista Rosario-Santa Fe, altura de Santo Tomé

Esta mañana de jueves a las 11.20, en el kilómetro 149,5 de la autopista Rosario-Santa Fe, en jurisdicción de la ciudad de Santo Tomé y en la mano que se dirige hacia Rosario, se produjo un siniestro vial múltiple en el que estuvieron involucrados seis vehículos: cuatro camiones y dos camionetas. Según el parte oficial, no hubo heridos.

Antes de las 11.30, oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina GNA tomaron conocimiento del hecho a través de los medios informativos locales y concurrieron al lugar.

Tránsito restringido

Debido a las tareas de remoción de los vehículos, en ese tramo de la autopista quedó habilitado un solo carril para la circulación. El encauzamiento del tránsito quedó a cargo de oficiales de la Policía de Seguridad Vial PSV de la provincia de Santa Fe, junto con oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina GNA.

Investigación

Mientras continúa el operativo de control vehicular que ejecutan gendarmes y policías, investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones PDI fueron al lugar para intentar establecer las causas de este nuevo siniestro vial sin heridos ya que en la tarde del miércoles, a la altura del kilómetro 149 de la misma autopista se produjo un choque entre un auto y un camión, y trabajaron los bomberos para extraer del interior del auto a dos personas que estuvieran atrapadas. Luego de recibir la primera atención médica, fueron trasladadas al hospital Cullen donde recibieron curaciones.

autopista camiones accidente Santo Tomé
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