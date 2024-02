Registro de la Propiedad: tras once días de paro, este jueves se decide en asamblea como continúan las medidas

Este jueves a primera hora se llevará a cabo una asamblea de los trabajadores del Registro de la Propiedad, quienes están de paro hace once días y evaluarán las medidas a seguir . El motivo de la protesta fue el despedido de 55 trabajadores de este área. A su vez, Colegios de profesionales de Santa Fe expresaron su preocupación y malestar por las consecuencias que está generando el paro. Por otra parte el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, aseguró que se trata de una medida "ilegal", y que se les descontarán los días no trabajadores a los empleados.

"No cayeron bien las declaraciones porque siempre estamos predispuestos a generar un ámbito de negociación y consenso", dijo a UNO Santa Fe el secretario administrativo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Marcelo Delfor.

Cabe recordar que se realizó una presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo con dos casos testigos, uno de Santa Fe y otro de Rosario. Este miércoles la Justicia admitió el recurso, y la provincia tiene 5 días hábiles para responder. Luego llegará el fallo que, de ser favorable a la presentación del sindicato, "tienen que reintegrarse los 55 trabajadores".

Con respecto al argumento esgrimido por el ministro de Trabajo de que “no se comprueba en la presente gestión la existencia de vínculos contractuales o laborales con el Estado provincial”, Delfor refutó diciendo que "la ley convenio habilita al Colegio de Escribanos a contratar trabajadores que cumplen tareas similares a los de planta permanente. Cumplían con todos los requisitos del acuerdo paritario del pase a planta, y en el acta fueron expresamente mencionados".

Desde el sindicato citaron casos análogos ocurridos en 2015 y 2021, asegurando que los 55 trabajadores cesanteados "no son los primeros contratados ley convenio que pasan a planta".

"El estado tiene continuidad jurídica, no puede el Tribunal de Cuentas en aquellas oportunidades no objetarlo y ahora si", reclamó. La aclaración de Delfor se funda en que desde Provincia aseguraron que el despido de trabajadores fue una decisión del Tribunal de Cuentas, no de la actual gestión.

“No es el gobierno provincial el que los cesanteó. El gobierno provincial lo que hizo es acompañar la observación legal”, declaró Bastía.

Colegios profesionales

El estancamiento en los trámites generan un dolor de cabeza entre abogados y corredores inmobiliarios de la ciudad, quienes advierten que las consecuencias son graves e impactan de forma directa en la ciudadanía.

Balbina Cavalieri, vicepresidente del colegio de abogados de Santa Fe solicitó la inmediata intervención del Defensor del Pueblo, Jorge Henn. "El perjuicio que está causando este paro tan prolongado a la ciudadanía es tremendo. Entendemos el reclamo, pero necesitamos una resolución rápida, urgente", definió por LT10.

Graficó que "muchísimos de los trámites que tienen que ver con lo sucesorio, divorcio, trabas de medidas cautelares, deben pasar por el Registro de la Propiedad".

Advirtió que los trámites judiciales son absolutamente independiente de los del Registro. En esa línea, aclaró: "Los plazos del Registro están suspendidos, pero lo que no están suspendidos son los plazos procesales. Son dos cosas diferentes, distintas. Ahí está lo delicado de este problema, por el perjuicio que puede estar causando a la ciudadanía".

Y ejemplificó: "Imagínese una persona que firmó un boleto de compra venta y estimó poder escriturar. Tiene que hacer un trámite de inscripción en el registro y no lo puede presentar; se vencen los plazos y comienzan a correr las multas que generalmente están pactadas en un boleto".