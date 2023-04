“Reparalo!” en la Feria Diseña Santa Fe

Se trata de una invitación a jugar con la creatividad para dar utilidad a las prendas en desuso, con medidas para reciclar, reutilizar y dar vida a la ropa que ya no es necesaria. La propuesta es acercarse con ropa para reparar o customizar, y se actuará con canje, comercialización y toma de pedidos de arreglos que no se puedan hacer esa tarde. Las costureras realizarán arreglos en camisas, pantalones, remeras, camperas, delantales, chalecos, vestidos, polleras, entre otras prendas, que sean de tela plana (sin elasticidad) y no muy gruesas.

Obreras costureras

La agrupación reúne a costureras, modistas y confeccionistas manifestándose “en este encuentro a lo que somos y hacemos”. “Buscamos reconstruir el valor de nuestro trabajo con precios justos, poniendo mérito en la persona que lo construye, el medio ambiente y la creatividad en la misma medida”, afirman. “Buscamos concientizar a los consumidores los saberes requeridos para ejercer lo que es profesión y no una obligación adquirida por herencia sino como elección. Deseamos generar experiencias más interesantes nuevas maneras de pensar y nuevas formas de hacer desde la reutilización y reparación de prendas y tejidos”.