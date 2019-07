Rige un alerta por vientos fuertes para toda la provincia

Este lunes al mediodía el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico para toda la provincia por vientos fuertes. Según la institución, "debido al pasaje de un frente frío por el área de cobertura, se espera que a partir de la tarde de hoy, lunes 24, en el centro y este de Neuquén, norte de Río Negro, centro y oeste de La Pampa, centro y este de Mendoza y sur de San Luis, los vientos roten al sector sur y se intensifiquen, alcanzando velocidades entre 45 y 70 km/h con ráfagas".

"Los mismos se extenderán al resto del área de cobertura durante la madrugada y la mañana del martes 25. La intensidad de los vientos tenderá a disminuir de sur a norte durante el transcurso del día martes. Los pronósticos de intensidad de viento en el área marítima adyacente a las costas de la provincia de Buenos Aires fueron emitidos en los boletines de navegación marítima de rutina".

Abarca Santa Fe; Buenos Aires, centro y este de Catamarca, Córdoba, sur de Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, centro y este de La Rioja, centro y este de Mendoza, centro y este de Neuquén, norte de Río Negro, este de San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Río de la Plata.



Recomendaciones ante posibles vientos fuertes

A partir del alerta, la municipalidad solicita a los vecinos tomar la precauciones del caso. Ante cualquier inquietud se recomienda llamar a la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000) o comunicarse a través de las redes sociales con el municipio.

Advierten a los conductores que de presentarse el fenómeno circulen únicamente en caso de necesidad y, de hacerlo, transitar con precaución.

Además, se aconseja que de registrarse fuertes vientos, los vecinos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

En balcones y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle. En obras en construcción, asegurar los elementos como chapas, ladrillos, tirantes, etc.



Por último, se recuerda que quienes tengan inquietudes o reclamos, pueden comunicarse con la Línea de Atención Ciudadana (0800-777-5000). También se recuerda que se reciben reclamos a través de las redes sociales: http: www.facebook.com/gobiernosantafeciudad; y Twitter: @SantaFeCiudad.