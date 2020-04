Robaron varias placas de bronce en la ciudad de Santa Fe

En los últimos días se conocieron distintos hechos de vandalismo que terminaron con el robo de placas de bronce de distintas instituciones reconocidas de la ciudad de Santa Fe así como también de monumentos.

Uno de ellos sucedió en barrio Candioti, mas precisamente en la Biblioteca Mariano Moreno, donde robaron la placa del frente de la institución quien a través de las redes sociales se lamentaron por lo sucedido.

"Lamentable. Nos tenemos que quedar en casa, cuidarnos de un virus que puede ser mortal, pero hay gente a la que nada la detiene, la maldad y la delincuencia no descansan, nos robaron la placa de bronce de la biblioteca, una placa colocada hace mas de 50 años, ya no está..., se la robaron. Y aquí me quedo, pensando que como sociedad estamos en terapia intensiva"

biblioteca mariano moreno.jpg La biblioteca mariano Moreno. José Busiemi / UNO Santa Fe

Otro de los lugares, blanco de los delincuentes fue el Tribunal Oral Federal ubicado en Primera Junta y San Jerónimo, pleno centro de Santa Fe. Allí también se llevaron la insignia de bronce que estaba colocada desde hace más de 20 años en el edificio donde se llevan adelante las causas del fuero penal de Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Por esa sustracción, el juez federal Luciano Lauría radicó una denuncia para que se investigue qué sucedió con ese elemento histórico. Dicha denuncia recayó en la Fiscalía Federal Nº 2 a cargo de Walter Rodríguez.

tribunal oral federal.jpg Tribunal Oral Federal José Busiemi / UNO Santa Fe

Cerca de allí a tan solo dos cuadras también ocurrió lo mismo con la placa histórica del monumento a San Martín ubicado a metros del Ministerio de Seguridad.

Por último también desaparecieron las placas alusivas al libro que firmaron los congresales constituyentes de 1853 que están ubicadas en la Plaza Constituyentes, situada entre las calles Santiago del Estero, Urquiza, Junín y 4 de Enero y que lleva este nombre en homenaje a quienes sancionaron la Constitución de 1853.