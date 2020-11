Ropero Móvil, la ONG que busca llevar ayuda a aquellos que más lo necesitan

"No llevamos la cuenta de todo lo que ya repartimos hasta el momento, pero los santafesinos colaboran y mucho con nosotros, nos sentimos más que satisfechos. No tenemos bandera religiosa ni política, sino que lo nuestro es solo ayudar, ser un puente para ayudar a gente que lo necesita de manera urgente", le dijo a UNO Marisa.

Los tres amigos no tienen un respaldo: "Solamente tenemos el corazón y las ganas de ayudar. No pedimos ser «famosos», queremos que la gente se entere de lo que hacemos y nos den la confianza para dejarnos sus donaciones, así podemos llevar esa ayuda a la gente que realmente lo necesita", manifestó.

En sus comienzos colaboraron con las Madres de Santa Rosa de Lima, el Hospital Cullen y Refugios municipales para la gente en situación de calle, la capilla San Agustín, donde actualmente está el Padre Axel, en barrio Yapeyú: a esos lugares se llevó ropa en muy buen y demás elementos para aquellos que más lo necesitan. También se hicieron campañas junto a la Defensoría del Pueblo y la Asociación Santafesina del Enfermo de Fibromialgia.

Ya no son el mismo ropero que comenzó aquel año, ahora, no solamente se hacen colectas de ropa, útiles, alimentos no perecederos, también juntan muebles, cocinas, garrafas, heladeras. "La gente se comunica con nosotros y nos dice «mirá, tengo una heladera y un colchón en buen estado», tratamos de ver quién lo necesita con urgencia y lo ubicamos enseguida", contaron con entusiasmo.

Embed

Cómo se puede colaborar

Para poder colaborar con el trabajo de Marisa, Marcelo y Marcela podés ingresar a sus redes sociales:

Instagram: roperomovilsantafe

Facebook: RoperoMovilStafe

Donde además podés ver qué es lo que están necesitando para saber si tenés algo para colaborar o hacerles llegar y si tenés algo que vos ya no necesités y puede ser de utilidad para otra persona.

Además te podés contactar con ellos en los siguientes:

-Marisa: 342 545 4622

-Marcela: 342 443 8649

-Marcelo: 342 523 7195