Este mediodía se realizó una reunión entre los fiscales Ana Laura Gioria y Jorge Nessier –quién reemplaza al fiscal Carlos Arietti por la feria judicial–, y la madre de Diego Román, María Cardozo. La mujer estuvo acompañada además por su hermana Lucía, dos referentes barriales, el intendente de Recreo, Omar Colombo, y el abogado de la familia, Dionisio Ayala.

Al finalizar el encuentro los fiscales decidieron no brindar declaraciones a la prensa. Por su parte, María y Lucía solicitaron no ser entrevistadas. Mientras que el abogado Ayala manifestó no estar conformes con las conversaciones que se extendieron por más de una hora en las oficinas de la Fiscalía Regional ubicada en Saavedra y General López. "Se cumplió una semana de la muerte de Diego y todavía no tenemos una respuesta de la investigación directa que pueda llegar a buscar al responsable de Diego Román. Llama la atención que aún hay estudios que todavía se encuentran en el instituto médico forense de Rosario. Lo que necesitamos saber es qué línea investigativa está evaluando tanto la PDI como la fiscalía a los fines de determinar fehacientemente si es un delito intrafamiliar o algún otro personaje que pueda dañar a otro chico de la ciudad", dijo el abogado.

Al mismo tiempo aclaró que los fiscales le comunicaron que "están llevando una línea investigativa a los familiares, pero todavía no hay elementos para una detención. Vamos a presentar el lunes una solicitud de cámara Gesell para tener un conocimiento completo de cómo se manejaba la madrastra y el padre con Diego".

"La fiscalía solicitó aportes a los vecinos, los que puedan hacer. Nosotros vamos a llevar los elementos que consideremos que tienen que estar para que se investigue. Según el informe preliminar de la autopsia, que estaban leyendo cuando llegamos, determinaron elementos punzantes y no descartan la intervención de animales", agregó Ayala.

Norma Gómez, representante vecinal, por su parte, opinó: "La respuesta que nos dieron es que están trabajando, vamos a tener que esperar. No nos vamos satisfechos pero por lo menos nos vamos con algo concreto que es que están trabajando. Los fiscales nos dijeron que le pidamos a la gente que si alguien sabe, quiere declarar algo, pueden hacerlo, les van a tomar declaración y nadie va a saber quién fue".

María Cardozo, de 33 años, tuvo cinco hijos con el padre de Diego, Juan Román. La menor tiene seis años y el mayor 16, y en medio un hijo de ocho y otra de 14. Los menores de edad fueron separados de la casa de Juan Román, según confirmó Ayala que además aseguró a UNO Santa Fe que se encuentran dialogando con la Subsecretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. En estos momentos se encuentran al resguardo de una hermana de María.