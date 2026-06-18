Seguirá preso el dirigente político detenido en el Puerto acusado de amenazar a su pareja con un arma

El imputado, de 50 años, permanecerá detenido por decisión judicial. En allanamientos realizados en Santa Fe y Arroyo Leyes secuestraron un revólver calibre .38, municiones, cocaína y dinero en efectivo.

El dirigente político fue enviado a prisión preventiva por amenazar a su pareja con un arma y por tenencia de estupefacientes.

El dirigente político y abogado Carlos Carlozz i , de 50 años, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación judicial que lo tiene imputado por amenazar a su pareja con un arma de fuego en un contexto de violencia de género y por tenencia de material estupefaciente.

La medida cautelar fue ordenada por la jueza Cecilia Labanca durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, a partir de un pedido formulado por el fiscal Marcelo Nessier, quien encabeza la investigación.

Los hechos

De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, uno de los episodios investigados ocurrió alrededor de las 21 del martes 20 de enero en una vivienda ubicada sobre calle Primero de Mayo al 3500, en la capital provincial.

Según detalló Nessier, Carlozzi habría exhibido un arma de fuego a su pareja con el objetivo de intimidarla.

El fiscal sostuvo además que el hecho se produjo en un contexto de violencia de género, marcado por una situación de desigualdad y ejercicio de superioridad física dentro de una relación asimétrica de poder.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la víctima, quien relató haber sufrido amenazas y otros episodios de violencia desde el año pasado hasta la actualidad.

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Allanamientos y secuestros

En el marco de las medidas ordenadas por la Justicia, el miércoles se realizaron dos allanamientos para reunir pruebas vinculadas con la causa.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre calle Las Limas, en Arroyo Leyes, mientras que el otro se concretó en un departamento situado sobre calle 1° de Enero, en la zona portuaria de la ciudad de Santa Fe.

Durante las diligencias, los investigadores secuestraron un revólver calibre .38, doce municiones del mismo calibre, dinero en efectivo y distintas cantidades de cocaína.

Según se informó oficialmente, parte del material estupefaciente estaba fraccionado para su comercialización.

Además, fue durante el procedimiento realizado en el complejo portuario donde quedó detenido Carlozzi.

Investigación y acusación

Con el avance de la investigación, el expediente amplió su alcance inicial por violencia de género debido al hallazgo de droga y del arma de fuego durante los procedimientos.

Por este motivo, Carlozzi quedó bajo investigación como presunto autor de amenazas calificadas por el uso de arma de fuego en contexto de violencia de género y por tenencia de material estupefaciente.

Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que continuarán las medidas investigativas para determinar el alcance de los hechos y avanzar con el análisis de los elementos secuestrados durante los allanamientos.