Unos 29 trabajadores de Uocra fueron suspendidos de la obra de Assa porque "no les pagan la redeterminación de los precios".

Empleados que trabajan en la obra de la ampliación de la planta potabilizadora de Assa hicieron una protesta en la puerta del lugar. La medida se da como consecuencia de la suspensión de 29 trabajadores, según reveló Jorge Rodríguez, delegado de la Uocra en diálogo con el móvil de UNO 106.3, "no hay plata" y no se está pagando la redeterminación de precios.

"La empresa ya nos venía comentado de que no había fondos y ayer nos informaron que iban a suspender a 29 compañeros por esto y porque no les pagan la redeterminación de los precios. Como siempre se corta por lo fino, la gente", sostuvo.

En total hay 52 trabajadores y solo 23 continúan en esta obra financiada por Nación. Los que no fueron afectados por esta decisión tampoco van a trabajar a modo de reclamo: "Los compañeros están con la incertidumbre de que cuando vuelvan de las suspensiones los despidan. Estas suspensiones son rotativas así que los otros también van a ser suspendidos", indicó.

Rodríguez, detalló: "Suspenden a 28 compañeros por 14 días y cuando vuelven salen 23, la idea es agotar los 20 días que tienen en el año para suspender a la gente. Acá cobramos quincenalmente, así que esos 15 días no lo vamos a cobrar. La verdad es que es un vergüenza, es una obra que tiene muy poco tiempo, lleva 10% de avance. Esperamos que el gobierno no haga oídos sordos y atienda las cuestiones de la obra. Son muchas familias que se quedan sin su plato de comida".

Además, hizo un balance de la obra pública en la provincia de Santa Fe: "Ahora se está empezando a complicar, la vez pasada pasó con el Circunvalar y hay muchas empresas que están alegando de que no hay fondos de Nación, que no hay plata. Se alega de que va a haber más empresas en el conflicto porque no hay dinero".

