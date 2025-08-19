Temporal de lluvia en la ciudad: cómo funciona el sistema de bombeo y el transporte de pasajeros

La intensidad de la tormenta y con los casi 60 milímetros caídos en la ciudad trajeron algunos inconvenientes en la jornada de este martes. El estado de los servicios

El martes comenzó con un intenso temporal de lluvia en la ciudad de Santa Fe , lo que trajo algunos inconvenientes. Desde la Municipalidad informaron que desde el pasado jueves, cuadrillas realizaron trabajos de limpieza en las bocas de tormenta y puntos críticos de la ciudad para mantener todo el sistema de drenaje en condicione s. Las tareas preventivas se realizaron de manera manual y con máquinas desobstructoras.

El secretario de Desarrollo Urbano y Gestión Hídrica, Eduardo Rudi sostuvo: “Gracias a los trabajos preventivos que venimos realizando hace días hemos bajado los niveles de los reservorios para recibir los caudales que pueda traer la lluvia”. El funcionario también aseguró que “las estaciones de bombeo en este momento están todas operativas y las cuadrillas municipales están en la calle trabajando para ayudar al normal escurrimiento del agua y liberar las calles anegadas”.

Rudi también mencionó que una de las zonas afectadas por la cantidad de lluvia caída es la avenida Juan José Paso y Doctor Zavalla, producto de la evolución de la obra que allí se realiza. Por tal motivo, el funcionario pidió a los vecinos evitar la zona hasta el momento que se normalice la situación.

La red de estaciones meteorológicas propias registraron los siguientes datos hasta este martes 19 de agosto a las 8:

• DOAE (COBEM): 59,00 mm

• Centro: 56,25 mm

• Deleg. Alto Verde: 41,00 mm

• CIC F. Zuviría: 57,25 mm

Se registró intensidad máxima de 42,0 mm/h, en DOAE (COBEM) a las 04:45 de la madrugada. Ráfaga de viento máximo de 41,8 Km/h de dirección Sur Suroeste (SSO) en Alto Verde a las 06:40 hs.

Avisos recibidos

Hasta el momento, el Sistema de Atención Ciudadana registró 6 reclamos: 4 por limpieza de bocas de tormenta y 2 por calles anegadas. Vale destacar, que desde primera hora de la mañana, cuadrillas de trabajo recorren los puntos críticos de la ciudad para solucionar los inconvenientes a la brevedad.

Transporte público

Según información brindada por el Observatorio de Transportes el servicio de colectivos se encuentra operativo con seguimiento permanente. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas y a las lluvias registradas, las unidades de transporte pueden experimentar demoras en sus recorridos.

Recomendaciones

Debido a que continúa vigente el aviso de alerta para nuestra zona, se reitera a la población las recomendaciones de retirar de las calles todo elemento que pueda obstruir bocas de tormenta o desagües para facilitar el escurrimiento del agua. En balcones, ventanas y terrazas, asegurar o retirar las macetas y otros objetos que puedan caer a la calle.

Además, se aconseja que, en caso de registrarse fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; evitar tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Por otra parte, se solicita a los conductores circular únicamente en caso de necesidad y transitar con precaución debido a lo resbaladizo de la calzada, evitando aquellas calles que presentan problemas de anegamiento temporal.

Vías de contacto

Se recuerda que las consultas o reclamos se pueden realizar al Sistema de Atención Ciudadana, llamando al 0800-777-5000.

