Sobre el accionar de los delincuentes, manifestó: "Rompieron las dos puertas de blíndex a las 5.40, hace un rato, con un tránsito bárbaro, todas las medidas de seguridad, luz y cuatro cámaras. No le tienen miedo a nada, no le tienen miedo a la Justicia, entonces qué miedo pueden tener de hacer esto".

Sostuvo que "probablemente sean los mismos por el aspecto físico, rompieron también con una piedra (las puertas)". Y agregó: "Nos queda olvidarnos de la buena estética del negocio y poner rejas. Te da mucha broca, uno apuesta a hacer algo, a tener empleados, un montón de cuestiones que te quitan en ánimo, pero no queda más que seguir para adelante, no le vamos a dar el gusto a ninguno de ellos. Esperamos ser más fuertes que ellos por lejos".

"Acá el problema son los legisladores que no hacen leyes que puedan quedar un rato preso porque el día que me robaron agarraron a uno que había sustraído un generador y antes de las 24 horas el fiscal ya lo había soltado. La Policía no puede hacer nada, no vaya ser que los encuentren y los toquen porque encima se la agarran contra ellos. Los que están pidiendo votos que cambien las leyes, que los indecentes no tengan más posibilidades y más derechos que nosotros. Llamen un poquito a la reflexión a esta gente que tiene que ir a laburar como laburamos nosotros todos los días y que hagan normativas que nos beneficien a los que trabajamos", cerró.

