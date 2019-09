Turismo: tras un lunes con dudas, las agencias aclaran que no hay restricciones

No fue un lunes más para los agencias de viaje de la Argentina. Tras los anuncios sorpresivos del domingo, el sector tomó el lunes como un día de aggiornamento a las nuevas reglas y estuvo expectante a los movimientos del dólar.

Es que a pesar de que el gobierno aclaró desde un primer momento que el turismo no se verá afectado,las nuevas medidas económicas establecidas llevaron un poco de desconcierto y preocupación.

Un día después, las agencias de la ciudad y región tienen un panorama un poco más claro. "Nuestra actividad conserva absolutamente todas las garantías de los paquetes al exterior vendidos, ni hablar adentro del país", afirmó Martín Deluca, titular de la Asociación de Agencias de Santa Fe y Entre Ríos.

El titular de la entidad comentó que "los cambios pueden ser más por el lado administrativo que por la posibilidad o no de realizar un viaje al exterior". Y despejó dudas: "No hay ningún tipo de restricción para viajes, no hay un dólar paralelo turístico, ni mucho menos".

Cabe aclarar que si bien el Banco Central impuso un tope de u$s 10.000 por persona para la compra mensual para atesoramiento, no existen topes para el pago de gastos en el exterior o de empresas de servicios radicadas en el extranjero, por lo que los turistas no tendrán restricciones en sus gastos ni para la adquisición de pasajes de compañías aéreas.

Deluca explico que "si hoy se realiza una transacción valuada en moneda extranjera, como por ejemplo un viaje al Caribe valuado en dólares, los argentinos van a estar obligados a abonar el viaje en pesos; no ya en dólares". Y continuó: "O sea, la transacción hay que hacerla en pesos; yo les voy a cobrar los pesos al cambio que cotice el día que abonan y después la agencia realizará su operación interna de turismo. Si uno ya tiene los dólares físicos desde antes va tener que venderlos y venir a abonarlos en pesos a nosotros. Estoy hablando específicamente en el rubro turismo".

La situación es diferencia a la del 2012, cuando las restricciones eran mayores y las medidas impactaban directamente sobre el turismo. En ese entonces había que pedir autorización para la compra de divisas. En tanto, los consumos con tarjetas de crédito y débito en el exterior sumaban un recargo del 15% en una primera etapa y luego del 20%.

El titular de la Asociación advirtió la situación es diferente a la semana pasada, lo que provocará cambios en las cotizaciones. "Sin duda que todo lo que se cotizó hace una semana cambió abruptamente. Y bueno, dependerá de si el pasajero tenia sus ahorros en dólares, en cuyo caso no el impactaría. Y quien tuviera pesos tendrá que evaluar si hace la inversión, si espera o especula con que se normalice".

Consultado sobre si el valor de los paquetes en dólares podrían bajar, Deluca dijo en declaraciones a la emisora LT10: "Puede pasar, porque cambia la rentabilidad. Lo que pasa es que con apenas un día hábil no estamos en condiciones de saber si el mercado tuvo ese tipo de transformación".