Uboldi anticipó que el 19 de octubre se muda el Hospital Iturraspe

La ministra de Salud, Andrea Uboldi, dijo que esta semana se va a consensuar con los equipos para luego anunciar la fecha en la que se va a hacer la mudanza del hospital Iturraspe. Sin embargo, la funcionaria adelantó que lo más probable es que sea el sábado 19 de octubre.

Según la ministra la idea original era hacer el traslado durante el próximo fin de semana y aprovechar que el feriado del 12 de octubre se pasaba para el lunes 14. Pero como ese domingo 13 se realizará el debate presidencial en la ciudad de Santa Fe empezó a tomar fuerza la fecha del 19 de octubre.

"Creo que es una medida de prevención correcta en el marco de un dispositivo de seguridad, porque cuando el Presidente se mueve hay una serie de requerimientos como cantidad de camas, sistemas de emergencias y demás que hay que respetarlos. Por eso creemos que el 19 sería nuestra fecha", dijo Uboldi a 5RTV y recordó que luego de la mudanza del Iturraspe se debe encarar la del nuevo hospital de Reconquista para la que solo quedará un mes para hacerla.

"Nos pudimos sentar muy bien con todos los equipos. Creo que se han podido sanear todas las diferencias que había", aseguró y agregó: "También nos pudimos sentar con todas las organizaciones de la zona norte que están muy preocupadas por este tema porque es una necesidad para ese sector de la ciudad. Estamos cerrando con mucho trabajo pero contentos y con una alegría de que el tiempo cambie y que empiece el calor porque eso también disminuye las camas de terapia que siempre trabaja a cama caliente".

Luego la funcionaria dijo que "se hizo toda una revisión de la cantidad de los cargos que el hospital tenía" y que "se trabajó fuertemente con los 38 de enfermería que sobre todo eran del perfil para la guardia. Algunos de estos eran cargos de personas que eran monotributistas y se aprovechó la oportunidad para estabilizarlos".

"Lo distintivo que va a tener este hospital es que va a tener dos médicos en la guardia pediátrica con un jefe de guardia, dos médicos clínicos de adultos, más un cirujano de guardia, más un jefe de guardia, más un jefe general. Esto me parece que es una diferencia porque es dotar a la guardia de una capacidad de urgencia y emergencia que no la tenía porque no estaba así perfilado el hospital. Esto va a permitir descomprimir la guardia del Alassia y la del Cullen. Creemos que cuando el hospital empiece a funcionar se va a poder hacer modificaciones", afirmó.

Además, Uboldi detalló que el hospital Mira y López va a quedar con una internación pediátrica que contará con un médico por día de guardia en la internación y un jefe de toda la internación pediátrica y remarcó que el hospital Sayago también va a continuar funcionando. "Es posible que cuando empiece a funcionar el Iturraspe algunos servicios tengan que disminuir su personal y redistribuirlo. También había algunas cuestiones edilicias respecto al área de laboratorio y readecuaciones de algunas oficinas", aclaró.

Por último, la ministra dijo que estos días que quedan para hacer la mudanza también se van a aprovechar para enviar el actual tomógrafo del Iturraspe al Cullen porque el aparato de ese efector no tenía reparación. Mientras que el nuevo Iturraspe tiene un tomógafo nuevo.