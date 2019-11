Un jueves inestable en la ciudad

Jornada de sol con mas de 20 grados de temperatura y se espera que hoy la máxima llegue a los 36º. Según el Centro de Informaciones Meteorológicas de la UNL, se observa en la región que debido al ingreso de aire frío, las condiciones tienden a mejorar. No obstante ello, esta mejora no es significativa, dejando latente en la región algún grado de inestabilidad, el cual podría permitir el desarrollo de nubosidad variable. A priori no se esperan eventos de lluvias durante la jornada y hasta por lo menos el día sábado, donde podrían presentarse algunos eventos débiles y dispersos. Las temperaturas se mantienen sin variaciones significativas.

En tanto el viernes se espera cielo despejado o con leve nubosidad. Condiciones estables y temperaturas con suave descenso: mínima de 18 grados y máxima de 32.

Para el sábado el cielo se presentará con nubosidad variable y mejoramientos temporales. Condiciones algo inestables a inestables y alguna posibilidad de lluvias débiles y dispersas. Temperaturas con tendencia en descenso: mínima de 19º y máxima de 25º.

El domingo, jornada con cielo mayormente despejado con nubosidad variable por momentos. Condiciones algo inestables y temperaturas con poco cambio: 17 grados de mínima y 31 de máxima.