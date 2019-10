La ciudad de Venado Tuerto cuenta con el transporte urbano de pasajeros más accesible de la Argentina, a un valor de diez pesos el boleto, en una ciudad como la Esmeralda del Sur que cuenta con una población cercana a los 100 mil habitantes. Así lo hizo saber el secretario de Gobierno, Jorge Lagna, quien destacó el importante servicio social que brinda el TUP local, en un marco económico en el que la mayoría de las ciudades recortan esta prestación.

"El concepto de transporte urbano de pasajeros que implementó el intendente José Freyre es único en el país. Es un transporte social porque partimos de que la tarifa de 10 pesos es única en el país, es la más barata", explicó Lagna y recordó luego que el servicio es "totalmente gratuito" para estudiantes, personas discapacitadas y jubilados.

"Veníamos con un sistema equilibrado hasta la quita de subsidios nacionales. Fue atroz el cambio y la inflación tremenda de los insumos y la cláusula gatillo del personal nos golpearon fuerte. Tenemos 22 a 24 choferes, más cinco o seis administrativos y otras diez personas en el taller, porque necesitamos tener guardias permanentes", alegó el secretario de Gobierno.

A partir de algunos reclamos recibidos por las características del servicio, el funcionario planteó que "a veces no se valora que hay alrededor de dos mil venadenses, sobre todo los más necesitados, que si no tuvieran el TUP no podrían manejarse por la ciudad".

Si bien reconoció que hoy el boleto debería estar costando entre 30 y 40 pesos, "hay una decisión política del intendente de que este sea un transporte social". Diariamente hay dos coches por línea, ocho unidades funcionando permanentemente, recorriendo cerca de 300 kilómetros por día, a lo que se suma el servicio para instituciones.

• LEER MÁS: El boleto de colectivo aumentó casi un 35% y se va a $28,90

Tras plantear que "este es un dolor de cabeza para todas las administraciones del país", Lagna apuntó que "se terminó la posibilidad de planificar nada. Los repuestos no tienen precio, el gasoil lo mismo, la cláusula gatillo nos lleva a que los choferes y el personal administrativo tendrán un aumento estimado para este año del 60 por ciento. Además, cuando un coche está en la calle hay que tener el taller abierto con una guardia. Si esto lo manejáramos con un concepto empresarial tendríamos que cerrarlo".

De todas formas, el funcionario remarcó que "el transporte es un servicio básico y esencial, y se transformó, por los vaivenes de la economía, en clave para muchas personas".

En este punto marcó que "se debe abrir un debate serio entre el Concejo y la futura administración municipal para ver cómo mantenemos el TUP y en qué condiciones".

La Capital